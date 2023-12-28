Щонайменше 4 вибухи чули в окупованому Севастополі

Вкрай неспокійно окупантам у Криму. Так, пізно ввечері 27 грудня у Севастополі пролунали щонайменше чотири вибухи.

Про це відразу ж почали писати російські ЗМІ. Так звана місцева "влада" також включилася у коментування ситуації. Мовляв, працює ППО та збиває повітряні цілі.

Читайте також У Феодосії збирають шматки металу після вибуху, який знищив "Новочеркаськ"

Що відомо про "бавовну" у Севастополі

Про вибухи у Севастополі повідомляє кореспондент "Крим. Реалії". З його слів, звуки долинали зі сторони входу у головну бухту. Він зазначив, що чув щонайменше чотири вибухи.

Тим часом так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв поспішив усіх заспокоювати. Мовляв, так звана ППО буцімто збила один безпілотник. Каже, що буцімто збили БпЛА над морем. Він також запевнив, що не зафіксовані пошкодження інфраструктури.

Але журналісти продовжують наголошувати на тому, що звуків вибухів пролунало щонайменше 4. І це вкотре демонструє, що так звана окупаційна "влада" продовжує брехати.

Коли знищили "Новочеркаськ" теж вигадували байки про ППО

Але про все по черзі. Так, у ніч проти 26 грудня стало відомо, що у тимчасово окупованій Феодосії лунають гучні вибухи. Супроводжувалися вони потужним вогнем і детонацією. Пізніше Повітряні сили сповістили, що вибухи були на великому десантному кораблі росіян.

Супроводжувалися вони потужним вогнем і детонацією. Пізніше Повітряні сили сповістили, що вибухи були на великому десантному кораблі росіян. Повідомлення про вибухи почали надходити з російських і українських телеграм-каналів близько 03:30. Писали, що на одній із баз російського флоту надзвичайна подія.

Самі мешканці Феодосії чули та бачили вибухи у районі порту. Навіть викладали у мережу багато фото та відео, на яких можна було бачити, як рясно розквітає "бавовна". Тоді ж заявляли про буцімто роботу ППО, але фото та відео це спростовували.

але фото та відео це спростовували. Вже о 03:47 командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук ситуації у Феодосії присвятив допис. Він подякував усім причетним за знищення ВДК "Новочеркаськ".

А флоту у Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом Чорноморського флоту Російської Федерації – крейсером "Москва" – прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ",

– написав він.