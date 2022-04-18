Щонайменше 4 загиблих та низка знищених об'єктів: наслідки боїв за Луганщину

Внаслідок обстрілів на Луганщині знищені 10 будинків та база олімпійської підготовки. У Кремінній загинули щонайменше 4-ро українців.

Про нові втрати повідомив очільник Луганської ОДА / ОВА Сергій Гайдай. Він розповів про жахливі руйнування, які принесли росіяни вночі проти 18 квітня.

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Наслідки обстрілу Луганщини

Більшість нічних руйнувань сталися в Кремінній.

Ще вночі рятувальники могли там працювати, вже зранку, коли впритул наблизилася небезпека "русского міру" – ні,

– зазначив Гайдай.

Він зазначив, що попри тривалі обстріли, пожежники зуміли локалізувати пожежу площею 2 400 квадратних метрів на спортивній базі "Олімп". За його словами, завдяки самовідданій роботі рятувальників, вогнище не розповсюдилося на хвойний лісовий масив.

Проте є й менш позитивні новини.

Чотири людини загинули в Кремінній при спробі евакуюватися – автівку впритул розстріляли росіяни. За п’ятим пасажиром, якого було поранено, виїхала швидка, яка теж потрапила під ворожий обстріл,

– розповів Гайдай.

Також російська армія 18 квітня обстрілювала Рубіжне та Лисичанськ, де пошкоджені кілька будинків. Тут з-під обстрілів вдалося врятувати 4-х осіб, одна отримала поранення. Тут же вороги зруйнували будівлю обласного управління патрульної поліції.

Шестеро співробітників отримали контузію, їх госпіталізовано,

– додав очільник місцевої адміністрації.

Дивіться відео із зруйнованої Луганщини:

Нагадаємо, російським військам вдалося встановити контроль над містом Кремінна, що на Луганщині. Бої за населений пункт тривали три дні. Зрештою ворог отримав перевагу.

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