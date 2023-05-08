Окупанти обстріляли передмістя Харкова: гатили з С-300

Росіяни обстріляли передмістя Харкова. Жителі обласного центру чули вибухи, але саме місто ракети оминули. Попередньо, окупанти гатили з С-300.

Ввечері 8 травня у Харкові та області пролунали низка потужних вибухів. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано щонайменше 6 "прильотів".

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Він додав, що є влучання у Харківському районі.

На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється,

– зазначив Синєгубов.

Ракети оминули Харків

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, за попередньою інформацією ДСНС, усі ракети оминули Харків. Рятівники розповіли, що "прильоти" припали на передмістя.

С-300 – це зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії. Призначення С-300 – знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет на висотах до 27 кілометрів та відстанях до 100 кілометрів в умовах інтенсивної радіопротидії. Однак ворог гатить із ЗРК по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

Зауважимо, що пізно ввечері 8 травня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Вибухи, крім Харкова, почули також на Дніпропетровщині. У місті Нікополь та Нікопольській територіальній громаді оголосили загрозу артобстрілу.

Нічна атака Києва

Доба перед 9 травня минула вкрай неспокійно. У ніч проти 8 травня ворог масовано атакував Київ іранськими дронами. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що це була наймасовіша від початку повномасштабного вторгнення атака дронів по столиці. Відомо, що п'ятеро людей отримали поранення, одна – госпіталізована.

Наша ППО знищила всі ворожі безпілотники. Однак їхні уламки впали у квартиру на 11 поверсі, що у Святошинському районі столиці.