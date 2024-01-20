Щонайменше 60% розвідданих Росія отримує через соціальні мережі, – Генштаб

Таку вражаючу цифру в Генштабі повідомили 19 січня. Також там дали поради, як потрібно поводитися у соцмережах, щоб мимоволі не нашкодити Силам оборони.

Кожен з нас може допомогти ЗСУ. Для цього потрібно притлумити своє бажання похайпувати і неухильно дотримуватися інформаційної тиші.

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Збережи життя воїна – не пости фото, не зливай відео

Сьогодні не менше 60 відсотків розвідданих спецслужби противника отримують через соціальні мережі. Необдумано поширені фото- та відеоматеріали про діяльність Збройних Сил України стають для противника одним з основних джерел розвідувальної інформації,

– написали в Генштабі.

Там пояснили, що наслідком поширення необдуманих публікацій може стати зрив військової операції, втрата озброєння і військової техніки, і найстрашніше – загибель українських воїнів. Автори хайпових повідомлень можуть опинитися за ґратами.

Як поводитися в соцмережах, щоб не нашкодити ЗСУ: дивіться відео

Не можна поширювати жодну інформацію або викладати фото чи відео щодо:

роботи засобів системи ППО;

переміщення та районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;

арсеналів, баз, складів зберігання матеріально-технічних запасів, а також міжнародної матеріально-технічної допомоги;

підприємств, які виготовляють нові види озброєнь, ремонтують техніку, боєприпаси та задовольняють інші військові потреби.

Також у Генштабі закликали утриматися від поширення власної "ексклюзивної" інформації про перебіг бойових дій або хід виконання бойових завдань. Слід почекати на її підтвердження через офіційні джерела.

Пам'ятайте, інформаційна тиша – це те, що не дозволить ворогу дізнатись плани війська, збереже українські життя та наблизить нашу спільну перемогу!

– закликали українців у ГШ.

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Ворог полює на інформацію про характеристики українського озброєння, номенклатуру та кількість, шляхи доставки на фронт, місце виробництва та інші дані. Якщо Росія отримує ці відомості, то українські "подарунки" окупантам не встигають дійти до адресата. Це більш ніж переконлива мотивація дотримуватися інфогігієни.



Українців закликають не поширювати інформацію про виробництво вітчизняної зброї / Фото UA War Infographics

Раніше у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, чому не варто панікувати через статті про новий великий наступ Росії. Там закликали зважено оцінювати інформацію та допомагати Силам оборони, а не накручувати себе.