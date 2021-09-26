Щороку передчасно помирають 7 мільйонів людей: ВООЗ переглянула норми якості повітря
26 вересня 2021 , 10:58Читать новость на русском
Джерело:ВООЗ
Вперше від 2005 року ВООЗ оновила рекомендації щодо якості повітря. Зокрема, низку вимог посилили.
За результатами досліджень, щороку через забруднення повітря передчасно помирають приблизно 7 мільйонів людей. У дорослих найчастіше діагностують виникнення ішемічної хвороби серця.
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Окрім того, забруднення повітря призводить до інсультів. У дітей фіксують ураження легень і серця, а також – виникнення респіраторних інфекцій і астми.
Дослідження показали, що забруднення повітря є набагато більшою загрозою для людства, аніж раніше вважали.
Рекомендації ВООЗ
- У нових рекомендаціях ВООЗ пропонують посилити регулювання щодо 6 забрудників. Мовиться про частинки розміром менш як 10 і 2,5 мікрона (позначаються, відповідно, PM₁₀ і PM₂.₅).
- За даними фахівців, обидва типи частиною можуть глибоко проникати у легені. Окрім того, частинки PM₂.₅ можуть потрапляти в кровоносну систему.
- Найчастіше ці частинки виникають внаслідок спалювання палива. У ВООЗ розповіли, що упродовж 2019 року населення Землі жило в районах, де концентрація PM₂.₅ перевищувала норми.
- У ВООЗ зауважили, що хоча забруднене повітря є глобальною проблемою, в епіцентрі лиха опинилися країни із середнім і низьким рівнем доходу.
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