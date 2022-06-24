Щось відбувається на фронті, – Андрющенко пояснив дозвіл окупантів виїжджати з Маріуполя

Окупанти частково дозволили місцевим мешканцям покидати Маріуполь. Зокрема, можна виїхати до Запоріжжя. Місцева влада вважає, що це маневри через ситуацію на фронті.

Дозвіл на евакуацію говорить про події на фронті

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що вже 3 день поспіль колони російської техніки їдуть з Маріуполя та околиць в сторону Запоріжжя.

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"Ми розуміємо, що зараз там тривають бої. З іншого боку також частково відведені військової техніки і живої сили в сторону Новоазовська", – повідомив Андрющенко.

Вже з досвіду війни ми знаємо, що якщо окупанти дозволяють якусь евакуацію на підконтрольну Україні територію, то це обов’язково означає, що щось відбувається на військовому фронті, пов'язане з ротацією та переміщенням російських військ,

– пояснив він.

На його думку, таким чином росіяни намагаються прикрити власні дії і убезпечити себе від вогню нашої армії.

"Ми думаємо, що це (дозвіл на евакуацію – 24 канал) покликаний саме цим. Бо до того вони цілий місяць зачиняли Маріуполь і тут зненацька почалася така собі евакуація", – каже Андрющенко.

Чи безпечно зараз виїжджати з Маріуполя

Радник мера зазначив, що евакуація ще не стала масовою. Проте місцева влада повідомляє людей, що треба користуватися цим "віконцем", бо невідомо, чи це надовго, тому треба повертатися додому, поки є така можливість.

Це точно безпечніше, ніж було в березні, коли починалася евакуація з міста. Вона не ризикована, але й не на 100% безпечна евакуація, бо росіяни не забезпечують режиму тиші чи зелених коридорів. Такі операції пов’язані з військовими маневрами,

– заявив Андрющенко.

Він додав, що сподіваюся на те, що люди заздалегідь евакуюються з Маріуполя, коли почують, що ЗСУ наближаються до міста.

Цинічні дії окупантів у Маріуполі: останні новини

Окупанти в Маріуполі проводять "перепис населення". Під час процедури у людей вимагають документи. Також вони мають залишити свої відбитки пальців.

Росіяни виганяють маріупольців на вулицю. Вони повідомляють місцевих мешканців про те, що їхні домівки збираються зносити. Люди мають вивезти речі за одну добу.

Ціни на товари та послуги в Маріуполі сильно зростають. Хоч більша частина населення не має жодного заробітку. Наприклад, вартість півторалітрової пляшки води складає близько 100 гривень.

У місті працює декілька знімальних груп пропагандистських телеканалів, які створюють брехливі сюжети. Вони мають завдання продемонструвати "налагодження мирного життя".

Окрім того, загарбники пропонують послуги з поховання за 10 тисяч гривень.

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