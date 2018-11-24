Щосекунди падали на землю, символізуючи загиблих: львів'яни вшановували пам'ять жертв Голодомору

24 листопада у Львові біля пам'ятника Шевченка влаштували акцію "Запали свою свічку пам'яті", на якій усі небайдужі запалили свічки у пам'ять загиблих під час Голодомору 1932-33 років. Також вони влаштували перформанс – щосекунди падали на землю, символізуючи загиблих людей, які у часи Голодомору вмирали кожну секунду.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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На акції діти роздавали пшеничні колоски усім охочим, а молодь тримала перед собою таблички із назвами селищ, які розташовані на Східній Україні, де наразі досі триває війна.

Тоді під час Голодомору 1932-32 років там вмирали дуже багато людей. На табличках були написані цифри загиблих саме в цьому населеному пункті



Таблички з кількістю загиблих у різних населених пунктах

Батько львів'янина Юрія Зірченка у віці п'яти років разом зі своїми братам та сестрами, які були ще молодшими, мусили рятуватися від Голодомору у лісі, тому що свою хату продали, проте цих грошей надовго не вистачило.

Ми залишилися на вулиці з трьома маленькими дітьми. Мама взяла їх за руки та пішла з ними до лісу, де збудувала землянку, і там вони виживали,

– згадав Юрій.

А біля Ратуші молодь влаштувала свою акцію до вшанування жертв Голодомору, облаштувавши кухню просто неба назвали її "Непораховані". Вони готували страви, якими рятувалися українці у 1932-33 роках.



"Страва", яку їли люди під час Голодомору

Це така символічна юшка, зварена на шишках, звичайному листі, корі дерев, які українці шукали по лісах, аби вижити. Її активісти роздавали перехожим, за їх словами, вона має присмак землі і на ній неможливо було протриматись бодай кілька днів.

Що таке Голодомор в Україні? Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.

Відео з головними фактами про Голодомор в Україні: