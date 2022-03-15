Щурі почали тікати: журналісти покидають російські федеральні канали

Після початку російського вторгнення в Україну з Першого каналу, Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії та НТВ почали масово звільнятися люди. Зокрема, це відомі у Росії журналісти.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свободи" Роман Супер. Низка інших журналістів це теж підтвердила.

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Масова втеча путінських пропагандистів

Деякі свій відхід навпаки – заперечують. Примітно, що більшість працювали на федеральних каналах Росії роками.

НТВ

Деякі журналісти з відділів пропаганди путінського режиму взагалі виїхали з Росії. Наприклад, як ведуча НТВ Лілія Гільдєєва. Вона працювала на телеканалі з 2006 року.

Причина звільнення – "за власним бажанням". Примітно, що спершу та втекла з "Росії-матінки", а потім написала заяву. У НТВ підтвердили звільнення ведучої.

Також із НТВ звільнився кореспондент Вадим Глускер. Він працював на телеканалі аж з 1993 року, а звільнився 2 березня 2022.

"Перший канал"

З "Першого каналу" звільнилася спеціальна кореспондентка Жанна Агалакова, яка працювала на там з 1999 року. Останні роки Агалакова працювала у Нью-Йорку та Парижі.

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ВДТРК

З ВДТРК також масово звільняються співробітники, зокрема два продюсери та однин режисер щоденного ефіру. Останній пішов з роботи прямо під час ефіру. Також втекла і керівниця "путінського відділу" Юлія Воробйова.

Звідти ідуть й низка інших ведучих. Схоже, багато пропагандистів, які роками сіяли в голови росіян пропаганду, лише зараз задумуються про своє майбутнє.