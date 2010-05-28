ШІ-гаджети, яких ще не було: чи зникнуть смартфони і яку революцію готує OpenAI

В епоху, коли штучний інтелект стрімко змінює правила гри в цифровому світі, OpenAI готує нову революцію – цього разу в апаратному вимірі. Компанія Сема Альтмана купує стартап io, заснований відомим дизайнером iPhone Джоні Айвом, у рекордній для себе угоді вартістю на майже 6,5 мільярда доларів. Цей союз має на меті створити принципово новий клас ШІ-пристроїв – таких, яких ще не було.

Для Айва – британця, якого Стів Джобс називав своїм "духовним партнером", – це повернення на сцену. А ще – шанс знову визначити майбутнє споживчих технологій, але вже не в парі з Apple, а з одним із головних гравців ШІ-епохи. І цей дует обіцяє розпочати щось значно більше, ніж просто випуск нового ґаджета. Детальніше – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про угоду

OpenAI укладає найбільшу угоду у своїй історії, пише Bloomberg. Компанія придбає стартап io, заснований легендарним дизайнером Apple Джоні Айвом, у межах угоди, оціненої майже в 6,5 мільярда доларів. Угода стане повністю акціонерною, а її результатом буде створення спеціального підрозділу для розробки пристроїв на базі штучного інтелекту.



Джоні Айв та Сем Альтман / Фото LoveFrom

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Заснований у 2023 році, io вже встиг привернути увагу своєю таємничістю та амбіціями. Компанія об'єднує ключових фігур зі світу Apple: окрім самого Айва, у команду ввійшли його колишні колеги – Скотт Кеннон, Еванс Генкі та Танг Тан. Саме вони стояли за дизайном iPhone, Apple Watch, iPod, iPad і MacBook.

Я дедалі більше відчуваю, що все, чого я навчився за 30 років, веде саме до цього моменту. Це стосунки та спосіб мислення, який, я вірю, породить багато нових продуктів,

– заявив Джоні Айв у спільному інтерв’ю Bloomberg з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом.

Хто такий Джоні Айв

Сер Джонатан Пол Айв (англ. Sir Jonathan Paul Ive), відомий як Джоні Айв, – британсько-американський промисловий дизайнер, який здобув світову славу завдяки своїй роботі в Apple Inc. Народився 27 лютого 1967 року в Лондоні.



Айв приєднався до Apple у 1992 році та швидко став ключовою фігурою в команді дизайну. Після повернення Стіва Джобса в компанію, Айв був призначений старшим віцепрезидентом з промислового дизайну, а згодом – головним дизайнером (Chief Design Officer). Він відіграв вирішальну роль у створенні таких знакових продуктів, як iMac, iPod, iPhone, iPad, MacBook та Apple Watch. Його підхід до дизайну, що поєднує функціональність, простоту та естетику, став визначальним для стилю Apple.



У 2019 році Айв залишив Apple та заснував незалежну дизайнерську фірму LoveFrom, яка співпрацювала з такими компаніями, як Ferrari, Airbnb та Moncler. У 2024 році він став співзасновником стартапу io, який спеціалізувався на розробці пристроїв з використанням штучного інтелекту.



Айв отримав численні нагороди за свій внесок у дизайн, включаючи звання Командора (CBE) та Лицаря-Командора (KBE) Ордену Британської імперії. У 2012 році він був посвячений у лицарі за заслуги в галузі дизайну та підприємництва. Також він є почесним доктором наук Кембриджського та Оксфордського університетів. Айв веде приватне життя, проживає поблизу штаб-квартири Apple в Купертіно, Каліфорнія. Він відомий своєю пристрастю до автомобілів та архітектури.

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Для Айва ця угода означає повернення до епіцентру споживчих технологій, де він свого часу разом зі Стівом Джобсом формував візуальну мову сучасних гаджетів. Після виходу з Apple у 2019 році він заснував студію LoveFrom, яка консультувала Ferrari, Airbnb та інші бренди. Але анонсована співпраця з Apple так і не переросла у спільні продукти. Тепер Айв починає новий проєкт разом із Семом Альтманом, якого він називає "рідкісним візіонером".

Стів Джобс дуже б пишався цим,

– додав Альтман.

Революція у формфакторі

OpenAI прагне створити щось принципово нове – мовиться про апаратний продукт, який виведе користування ШІ на якісно новий рівень. За словами Альтмана, "штучний інтелект вимагає абсолютно нового формфактора обчислювальних пристроїв, щоби повністю реалізувати свій потенціал".

Очікується, що перший пристрій від команди Айва й Альтмана вийде у 2026 році.

"Люди хочуть чогось нового – це відображення внутрішнього неспокою через поточний стан технологій", – сказав Айв.

Цікаво! За даними джерел The Wall Street Journal, Айв і генеральний директор OpenAI Сем Альтман уже два роки співпрацюють над новим пристроєм, який має вивести користувачів за межі екранів. Серед варіантів розглядаються навушники та гаджети з камерами.



Візуалізація ШІ-гаджета / Колаж 24 Каналу та ChatGPT

Угода в деталях Контракт передбачає 5 мільярдів доларів в акціях і ще близько 1,5 мільярда, що походять із попередньої угоди, за якою OpenAI у 2023 році придбала 23% io. Інвестиції у стартап також здійснили фонд OpenAI, Emerson Collective (керується вдовою Стіва Джобса – Лорін Пауелл Джобс), Sutter Hill Ventures, Thrive Capital, Maverick Ventures та SV Angel. Сем Альтман, як підкреслює OpenAI, не має частки в io.



Закриття угоди очікується цього літа після погодження регуляторів. Разом з io до OpenAI приєднається команда з приблизно 55 інженерів, розробників і виробничих фахівців, які працюватимуть над новими пристроями як у штаб-квартирі io у Сан-Франциско, так і в офісах OpenAI.

Які виклики для Apple та чому інші ШІ-девайси провалилися

Попри угоду, студія LoveFrom залишиться незалежною і візьме на себе дизайн не лише пристроїв, а й усіх продуктів OpenAI – включно з інтерфейсами програмного забезпечення. Саме обговорення редизайну ChatGPT, а не "заліза", стало першим контактним пунктом між Альтманом та Айвом.

До LoveFrom входять такі ветерани Apple, як Баз Ордінг, Майк Матас і Кріс Вілсон – вони свого часу працювали над інтерфейсами MacOS та iOS. У подальшому вони можуть долучитися до переосмислення дизайну застосунків OpenAI для нової епохи.

Apple, яку Айв колись формував, нині постає перед труднощами в AI-гонці. Її ШІ-платформа, представлена у 2024 році, поки що значно поступається конкурентам. Ба більше, Apple частково покладається на ChatGPT для заповнення прогалин у функціоналі. На тлі новини про угоду акції Apple впали на 2,3%.

Айв не очікує, що смартфони зникнуть.

Так само як смартфон не витіснив ноутбук, наш новий пристрій не знищить телефон,

– зазначив Альтман.

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Утім, як він, так і Айв впевнені: нові способи взаємодії з технологіями – неминучі. На ринку ШІ-пристроїв уже є гравці, зокрема Meta з її розумними окулярами Ray-Ban. Але були й гучні провали – на кшталт пристроїв Humane Ai Pin або Rabbit r1. "Це були слабкі продукти без нових ідей", – різко висловився Айв.

Танг Тан, який понад десятиліття працював над кожним поколінням iPhone, зауважує, що нова команда не обтяжена спадщиною – це шанс переосмислити весь простір. Але втілення задумів потребує часу.

"Очікування варте того. Ми задумали дещо шалено амбітне", – інтригує Альтман.