У Китаї створили "революційний" штучний інтелект Manus: чому навколо нього такий ажіотаж

Китайський стартап Butterfly Effect, який підтримує технологічний гігант Tencent Holdings, гучно вийшов на місцевий ринок великих мовних моделей (LLM). Цікавинка продукту компанії – не у чімось схожому на ChatGPT, як-от китайський DeepSeek, який не міг відповісти на питання про події на площі Тяньаньмень. Це Manus, ШІ-агент, помічник, який начебто може робити безліч задач. Але перевірити це складно – його немає у відкритому доступі.

Китайська преса очікувано хвалить Manus – "це про розширення можливостей штучного інтелекту", пише гонконзьке видання South China Morning Post (SCMP). Butterfly Effect заявляє про амбітні можливості агента – від купівлі нерухомості до розробки відеоігор. Однак західна преса налаштована більш критично – у TechCrunch вважають, що китайські медіа створюють підвищений ажіотаж навколо ШІ-агента.

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Що відомо про ШІ-агент "нового покоління"

У березні Butterfly Effect провела закриту презентацію Manus. За словами розробників, цей інструмент здатен виконувати широкий спектр практичних завдань – від створення індивідуальних вебсайтів до детального аналізу фондового ринку. Наприклад, згідно з демонстраційним відео на сайті manus.im, Manus може швидко сформувати маршрут подорожі до Японії, оцінити акції Tesla або надати поради щодо нерухомості у Нью-Йорку з урахуванням запитів користувача.

Цікаво! Назва Manus походить від латинського слова "рука" – це метафора, що підкреслює здатність агента допомагати користувачам, виконуючи за них рутинні завдання.

Однак з валу анонсів важко зрозуміти, наскільки потужним та корисним є агент, та які саме задачі він може робити на практиці. Адже обмежений доступ до Manus лише для бета-тесту за кодами доступу не дає можливості перевірити його реальні спроможності

Засновник і генеральний директор Butterfly Effect, 33-річний Сяо Хун, пояснює, що Manus відрізняється від традиційних чат-ботів тим, що не лише відповідає на запитання, а й активно взаємодіє з середовищем, отримує зворотний зв'язок і використовує його для подальшої оптимізації відповідей.

ШI-агент більше схожий на людину, ніж звичайний чат-бот. Він не просто аналізує запити, а й адаптується до нової інформації, покращуючи свої навички,

– зазначив Сяо в інтерв'ю виданню однойменного холдингу Tencent News.

Видання SCMP пише, що на відміну від багатьох конкурентів, Сяо зосередився не на розробці нових LLM, а на створенні прикладних рішень на їх основі. Manus використовує наявні мовні моделі, включаючи Claude від Anthropic та доопрацьовані версії Qwen від Alibaba Group.

Китайське медіа згадує й нещодавній хіт – DeepSeek, який показав відданість китайській пропаганді та не зміг відповісти на "складні" питання про протести у КНР. Але SCMP про це не згадує, натомість пише про те, що вихід DeepSeek змусив інші китайські технологічні компанії активізувати розробку власних open-source великих мовних моделей (вони використовуються для ШІ-чатботів) і залучати нові інвестиції.

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З огляду на швидку еволюцію галузі, Butterfly Effect може стати одним із лідерів нового покоління AI-стартапів у Китаї, зробивши ставку на практичне використання штучного інтелекту замість гонитви за вдосконаленням мовних моделей. Такий сценарій пророкує SCMP.

Цікаво! Технологічний гігант ByteDance, власник TikTok і китайської соцмережі Douyin, намагався придбати стартап Butterfly Effect за 30 мільйонів доларів на початку 2024 року, але отримав відмову.

Трохи критики гонконзькі журналісти все ж лишили. Butterfly Effect наводить дані, що Manus випередив Deep Research американської OpenAI за показниками GAIA – незалежного бенчмарку для оцінки загальних можливостей штучного інтелекту. SCMP поставили це під сумнів через обмежений доступ до Manus.

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У березні репортери китайського видання National Business Daily відвідали офіс Butterfly Effect в Ухані. На воротах стартапу висів напис: "Закрито для розробки. Просимо не турбувати".



Сяо Хун / Скриншот з презентації

Хто є засновником Butterfly Effect 33-річний Сяо Хун, засновник Butterfly Effect, – випускник Хуачжунського університету науки і технологій (HUST) у місті Ухань. За даними університетського сайту, він очолював студентські команди, що створили низку внутрішньоуніверситетських продуктів, зокрема інструмент для вибору оптимальної спеціальності. Сяо закінчив навчання зі ступенем бакалавра в галузі програмної інженерії.



Butterfly Effect він заснував за два місяці до запуску ChatGPT у 2022 році. Першим продуктом компанії став AI-асистент Monica.



Однак не лише Сяо привертає увагу. Головний науковець компанії Цзі Ічао став наймолодшим учасником рейтингу 33-річний Сяо Хун, засновник Butterfly Effect, – випускник Хуачжунського університету науки і технологій (HUST) у місті Ухань. За даними університетського сайту, він очолював студентські команди, що створили низку внутрішньоуніверситетських продуктів, зокрема інструмент для вибору оптимальної спеціальності. Сяо закінчив навчання зі ступенем бакалавра в галузі програмної інженерії.Butterfly Effect він заснував за два місяці до запуску ChatGPT у 2022 році. Першим продуктом компанії став AI-асистент Monica.Однак не лише Сяо привертає увагу. Головний науковець компанії Цзі Ічао став наймолодшим учасником рейтингу Forbes China "30 до 30" у 2012 і 2013 роках. Ще в школі він створив мобільний браузер Mammoth, а у 2012 році заснував Peak Labs, отримавши інвестиції від ZhenFund і Sequoia China (нині HongShan).

Чи виправданий ажіотаж навколо Manus

Критичного погляду на Manus дотримується американське видання TechCrunch. Медіа згадує позитивні відгуки від американських топів ШІ та експертів, а також те, що запрошувальні коди до Manus продаються за тисячі доларів на китайській платформі Xianyu. Але чи виправданий весь цей ажіотаж?

Manus не створювали з нуля. За даними соцмереж, платформа поєднує вже існуючі та спеціально адаптовані AI-моделі, серед яких Anthropic’s Claude та Qwen від Alibaba. Вони використовуються для виконання таких завдань, як написання аналітичних звітів чи аналіз фінансових документів.

Однак перші користувачі Manus не в захваті. Зокрема співзасновник AI-стартапу Pleias Александр Доріа у X зазначив, що під час тестування стикався з помилками та нескінченними циклами. Інші користувачі скаржилися, що Manus робить фактологічні помилки, не завжди посилається на джерела і пропускає очевидну інформацію, яку можна знайти онлайн.

Мій власний досвід також не був надто вдалим. Я попросив платформу виконати просте завдання: замовити сендвіч із куркою з топового закладу у моєму районі. Після 10 хвилин Manus завис. Друга спроба була трохи кращою – ШІ знайшов відповідний пункт у меню, але не зміг завершити замовлення чи надати посилання для оформлення,

– пише журналіст TechCrunch Кайл Віггерс.

Водночас у Manus TechCrunch пояснили, що поточна бета-версія призначена для "стрес-тестування системи та виявлення помилок".

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Але якщо Manus не відповідає технічним обіцянкам, чому він став таким популярним? Важливу роль зіграла обмеженість доступу – запрошення до закритого бета-тестування створили ефект ексклюзивності, вважають у TechCrunch.

Китайські медіа швидко оголосили Manus проривом у сфері ШІ. Наприклад, QQ News назвав його "гордістю вітчизняних розробок". У соцмережах поширювалася дезінформація про можливості платформи. Наприклад, вірусне відео показувало, як Manus працює з кількома застосунками на смартфоні, але з'ясувалося, що це не справжній демонстраційний ролик.

Деякі ШІ-ентузіасти у X порівнювали Manus із китайським DeepSeek, хоча ці аналогії сумнівні. Butterfly Effect не розробляє власні ШІ-моделі, на відміну від DeepSeek, і поки що стартап не відкрив свої технології.

Для об'єктивності варто зазначити, що Manus поки на ранньому етапі розвитку. Компанія стверджує, що працює над масштабуванням обчислювальних ресурсів і виправленням помилок. Однак поки що це більше схоже на ситуацію, коли очікування значно випереджають реальні можливості технології.