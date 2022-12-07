На Сході України лунала повітряна тривога: Росія підіймала авіацію в Астраханському регіоні

7 грудня 2022, 12:37
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Сьогодні на Сході України оголосили повітряну тривогу. Людей зі східних регіонів закликали негайно перейти в укриття.

Сьогодні, після 12:32, у східних регіонах оголосили про повітряну тривогу. Вже через пів години в областях оголосили про відбій. 

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У яких регіонах оголошували повітряну тривогу

  • Сумська область,
  • Харківська область,
  • Полтавська область,
  • Дніпропетровська область,
  • Запорізька область,
  • Донецька область.

Також повітряна тривога оголошена на Луганщині. Там вона триває вже 246 діб, не припиняючись від 4 квітня.


Тривоги на Сході 7 грудня / vadimklimenko.com

Тривога була оголошена близько пів години. Зараз над Астраханським регіоном проходять тренування стратегічної авіації Росії, загрози поки не несуть.

Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе

  • Ввечері 6 грудня та вночі 7 грудня Росія вперше за 3 тижні атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахід-136". 
  • Все почалось з того, що ввечері у Дніпрі почули вибухи. Згодом стало відомо, що Дніпропетровську область атакували "шахіди", проте сили ППО збили усі 8.
  • Також моніторингова група писала про те, що у Черкаській області повітряна тривога через БпЛА.
  • Безпілотники залетіли аж на Київщину. Одному навіть вдалося прошмигнути на територію Житомирської області, проте його теж було знищено.

Автор: Анастасія Кушпіт