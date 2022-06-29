Шість країн із Радбезу ООН засудили ракетні удари Росії по цивільних об'єктах в Україні

Сергій Кислиця повідомив, що 6 країн із Радбезу ООН засудили ракетні удари Росії по цивільних об'єктах в Україні. Мовиться про Албанію, Францію, Ірландію, Норвегію, Велику Британію, США.

Постійний представник України при ООН Кислиця оприлюднив текст заяви. Держави висловили абсолютну підтримку суверенітету та незалежності України.

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Ми рішуче засуджуємо посилення російських ракетних ударів по території України, цілих житлових районах та цивільній інфраструктурі, протягом 25 – 27 червня 2022 року,

– мовиться у повідомленні.

Албанія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія та США наголосили, що жертвами ракетних ударів стають мирні мешканці. У заяві згадують трагедію у ТРЦ Кременчука. Цей удар назвали відверти нападом на цивільну інфраструктуру та мирних мешканців.

Постійні представники шести держав при ООН висловили співчуття рідним загиблих. Окрім того, країни висловили стурбованість великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Держави вимагають, аби Росія негайно припинила бойові дії

За даними ДСНС, російські загарбники вбили вже 4 731 мирну людину . Також окупанти зруйнували понад сто тисяч житлових будинків.

Албанія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія та США вимагають, аби Росія негайно припинила бойові дії. Також країна-окупантка має вивезти живу сили та військову техніку з території України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Окрім того, у заяві наголосили на необхідності проведення об'єктивного, професійного та незалежного розслідування. Усіх винних необхідно притягнути до відповідальності.

Зеленський звернувся до Радбезу ООН

Володимир Зеленський виступив під час позачергового засідання Радбезу ООН. Його скликали після ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку.

Український лідер заявив, що Росія – країна-терористка. Вона не має права бути у Радбезі ООН.

Зеленський наголосив: організація має достатньо сил, аби притягнути країну-окупантку до відповідальності. Президент нагадав, що діяти слід негайно. Зеленський застеріг: якщо зараз не покарати Росію, то вона може перенести терористичну активність на територію інших держав Європи й Азії.

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