Шість країн НАТО підняли винищувачі по тривозі: що сталося

У середу 15 листопада поблизу кордонів НАТО пролетів російський Іл-20. Це літак-розвідник, тож союзники та країни-члени НАТО відреагували.

Країни НАТО підняли в небо винищувачі через проліт російського Іл-20. Про це повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Детально про реакцію НАТО на Іл-20

Винищувачі підняли по тривозі, оскільки російське судно пролетіло поблизу повітряного простору Альянсу. В повітря піднялися винищувачі одразу шести країн: Естонії, Німеччини, Іспанії, Італії, Данії та Швеції. Вони злетіли з аеродрому Емарі, що в Естонії.

У НАТО вказали, що це перший спільний підйом по тривозі Німеччини та Іспанії. Він засвідчує "тісну співпрацю і інтеграцію між членами Альянсу".

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