Шість прильотів по Харкову: пізно ввечері окупанти атакували центр міста

Російські військові пізно ввечері 7 лютого обстріляли Харків. Відомо про шість прильотів по центру міста. Розповідаємо, що відомо про наслідки ракетного удару.

Зазначимо, що цього вечора неспокійно було відразу у низці областей України. Втім, на жаль, лише загрозою ракетного удару не обійшлося. Російські військові атакували ракетами Харків.

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Окупанти атакували центр міста

Як зазначив глава ОВА Олег Синєгубов, по центральній частині міста окупанти завдали ракетного удару. За його словами, попередньо мовиться про використання ракет типу С-300. Їх було від 6 до 10. Що стосується постраждалих і масштабів руйнування, то відповідна інформація наразі уточнюється.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що підтверджене влучання у промисловий об'єкт у Київському районі Харкова. Також відомо про пожежу на місці одного прильотів. Загалом їх, підкреслив високопосадовець, було шість.

Заступниця глави Харківської облради Наталія Попова додала, що на місцях влучання працює ДСНС. За її словами, екстрена служба займається моніторингом ситуації. Наразі минулося без викликів швидкої допомоги.

Вороги цинічно брешуть

Зауважимо, що о 22:33 у телеграм-каналі monitor повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Донецьку. Через 5 хвилин попередили, що ворог може завдати удару у відповідь. Зауважимо, що наразі невідомо, що стало причиною "бавовни".

Власне, через пів години з моменту вибухів у Донецьку окупанти атакували Харків. Ба більше, вони вже навіть придумали, як виправдати черговий ракетний удар. Загарбники повідомляють, що влучили у позиції ЗСУ. І їм абсолютно начхати на те, що ці так звані "позиції" у самісінькому центрі міста.



Окупанти брешуть про атаку позицій ЗСУ у Харкові / Скриншот з соцмереж

Атакували вдруге за кілька днів

Нагадаємо, що зранку 5 лютого російські загарбники також здійснювали ракетний удар по Харкову й області. Тоді надійшли повідомлення про приліт у центральну частину міста. Мовилося про удар ракетами типу С-300.

Міський голова Ігор Терехов тоді зауважив, що окупанти поцілили у Київський район. Високопосадовець додав, що на місці влучання працювали співробітники ДСНС. Вони проводили пошуково-рятувальну операцію та розбирали завали. Зауважимо, що того дня поранень зазнали четверо людей.