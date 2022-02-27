Школа згоріла разом із окупантами, – Сергій Жадан про захист Харкова

У школі №134 в Харкові спалили російських окупантів. На жаль, освітня будівля теж згоріла.

Про це розповів український письменник Сергій Жадан 27 лютого. Оперативну інформацію він дізнався від харківських добровольців.

До теми Російські окупанти продовжують нести втрати у Харкові: відео з місця бойових дій

Окупанти в Харкові

Відомо, що залишки російської колони, що вдерлася до Харкова, загнали на вулицю Шевченка. Російські найманці сховалися в 134 школі.

Школа згоріла. Разом із окупантами. Школи шкода,

– зауважив Жадан.

Внаслідок запеклого бою, українські добровольці взяли в полон 4 осіб. Техніка та ще 15 російських солдатів – знищені дотла.

"У нас є поранені, всі, слава Богу, живі", – додав Жадан.

Як викурювали окупантів з Харкова: дивіться відео



Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.