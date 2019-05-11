Школа військових водолазів: як допомогти морським рятувальникам

В Україні є Військово-морський флот. Ми наполегливо просимо вас про це не забувати. Це грізна сила, що спрямована захищати інтереси нашої держави на морі та боронити нас від будь-якого агресора, що зазіхає на нашу країну з боку морських кордонів. Так, ми цілком усвідомлюємо: сили нашого флоту об'єктивно обмежені, до матеріального забезпечення теж виникають істотні питання.

Проте головна цінність і флоту, і армії взагалі – це ті чудові люди, на фахових уміннях, патріотизмі та часто голому ентузіазмі яких тримається узагалі вся машина Військово-морських сил.

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Військові ВМС України

От лише днями, дев’ятого травня, військові моряки України, зокрема рятувальники провели спільні навчання з британськими військовими. До акваторії Чорного моря з робочими завданнями зайшов британський корабель флоту Її Величності "Echo", і наші моряки не згаяли такої чудової можливості. У ході спільних завдань, що мають на меті перевірити та вдосконалити механізми взаємодії між моряками флотів різних країн, та, більше того, ще й взаємодії між військовими силами України та НАТО, моряки провели ряд тренувальних заходів із порятунку людей на воді. Умовних постраждалих оперативно розшукали у зоні умовного лиха, вправно і неумовно виловили з моря та одразу ж підняли на борт британського судна. Вже там за умовних постраждалих одразу ж узялися медики, і будьмо певні, палкі вигуки "Боже, бережи Королеву!" англійською та українською мовами не раз лунали того вечора на борту.



Британський корабель-розвідник Echo у водах Чорного моря

Тепер же до менш урочистого боку справи. У ході таких тренувань, та і у щоденній цілодобовій тяжкій роботі на морських акваторіях беруть участь бійці Рятувальної морської авіації. Це справжні універсальні солдати, які володіють одразу декількома складними військовими спеціальностями. Вони одночасно і парашутисти, і водолази, і альпіністи і медики, які мають рятувати людей в біді у будь-який час доби в будь-яку пору року у будь-яких умовах. Попри бойовий запал та сумління, яке тримає їх на посту, зі спорядженням у хлопців геть біда.



Навчання військових водолазів

За штатом, та і здоровою логікою, мусять працювати у сучасних костюмах, які оберігають від низьких температур, а влітку ж не дають зваритися у тому костюмі заживо. На ділі ж мають старі українські костюми, биті часом та жорсткими умовами експлуатації. Ліміт часу на роботу в такому костюмі – десять хвилин, тоді на водолаза чекає переохолодження і люта смерть. Як працювати у таких умовах, уявляєте? Даруйте, шановний потопельнику, не встигаю – кидаю вас напризволяще і мушу рятуватись сам, костюми в нас такі. Ну так виходить?



Спорядження військових рятувальників

Оце сороміцьке дрантя – штатне спорядження, у якому зараз працюють рятувальники. Показово, еге ж?

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Просторікувати, чому рятувальників не забезпечує Держава, можна скільки завгодно – чи корупція на заваді, чи бюрократія, чи свідомий саботаж, чи відсутність коштів, чи просто байдужість окремих командирів, що відповідають за матеріально-технічне забезпечення – тут яку причину не назви, водолази, з якими доводиться спілкуватися, змовкають і красномовно скрегочуть зубами від люті. Саме тому ми не вдаємося до деталей – цю скалу лупають окремі фахівці, а ми ж робимо те, що можемо: збираємо відносно невелику суму коштів для того, аби придбати рятувальному підрозділу відповідне спорядження.



Яким має бути костюм військових водолазів

За планом, це спеціальний гідрокостюм, який буде зберігати тепло, одночасно не обмежуючи рухів. На цей гідрокостюм можна надягнути парашут, підвісну евакуаційну систему або водолазне спорядження в залежності від задачі. Ми прагнемо забезпечити рятувальників морської авіації надсучасними гідрокостюмами сухого типу, в яких можна працювати в спеку (бо зроблені вони з тканини з дихаючою мембраною) і холод (до 6 годин у воді +2 градуси), на які можна надягати додаткове спорядження (парашут чи акваланг), а за допомогою системи MOLLE – ще й начіпляти додаткове обладнання на кшталт аптечки, ракетниці та інших критично корисних дрібниць.

Один такий костюм у рятувальників є, колись зглянулися і подарували американські військові. Втім, за розмірами він пасує лише одному рятувальнику, і той – не зимовий, а радше демісезонний, трохи допомагає, але проблем не вирішує. Погодьтеся, влізти і працювати в одному костюмі цілому загону буде дещо складнувато. Тому і швидке й ефективне рішення цієї проблеми надзвичайно просте – вирішити її спільними силами. Все просто: кілька гривень посильного внеску, збір відносно невеликої суми коштів, закупівля – і от, наш флот має споряджених рятувальників, що рятують життя людей будь де й будь коли без ризику для самих себе. Тому, друзі, уклінно просимо: долучайтеся до участі у проекті. Це непомітна, але вкрай важлива проблема, яку ми просто мусимо вирішити спільними з вами силами.