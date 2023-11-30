Школи та університети передадуть у ТЦК та СП списки учнів, яким виповнюється 17 років

Кожного року заклади освіти повинні передавати списки юнаків, яким виповнюється 17 років, до ТЦК. Росія вже запустила ІПСО, маніпулюючи цією темою.

Школи, університети та інші заклади освіти щороку до 1 грудня мають передавати списки допризовників до ТЦК та СП.

Дивіться також До 1 грудня роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК: для чого це потрібно

Для чого це потрібно

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що допризовники – це особи, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Хлопців у віці від 16 років у рік досягнення ними 17 років беруть на облік призовників в ТЦК СП та видають їм посвідчення про приписку до призовної дільниці (приписне). Це військово-обліковий документ.

Заклад освіти, в якому обліковуються юнаки яким у рік приписки виповнюється 17 років та підлягають взяттю на військовий облік, подає до ТЦК СП список таких громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць,

– сказала Бекало.

Пропаганда працює на повну: ворог перекручує інформацію

Таке правило військового обліку затверджене постановою Кабінету міністрів №1487.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що маніпулюючи цією новиною ворожі телеграм-канали поширюють неправдиву інформацію щодо мобілізації українських підлітків.

Мова йде не про мобілізацію, а про військовий облік громадян України, які досягли 17-річного віку. Окрім цього, навіть той порядок військового обліку, що діяв з 2016 року та втратив чинність, також передбачав подачу списків призовників, що досягли 17 років. Вони подавалися до районного (міського) військового комісаріату відповідною установою (організацією),

– наголосили в Центрі.

З метою поширення панічних настроїв серед українського населення окупанти взяли чинну постанову №921 та видали її за щось нове.