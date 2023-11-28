Cуд обрав запобіжний захід вчителю на Прикарпатті, на занятті якого загинув школяр, – ЗМІ
Джерело:"Курс"
Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід вчителю Пнівського ліцею. Його відправили під домашній арешт.
Відомо, що на гуртковому занятті 22 листопада загинув 14-річний школяр. Він отримав смертельне поранення в область грудної клітки.
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60-річному вчителю, який проводив гурток, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього).
Під час судового засідання підозрюваний та його адвокат просили суд обмежитися нічним домашнім арештом. Прокурор наполягав на застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Суддя вирішив застосувати до підозрюваного домашній арешт та заборону залишати житло у період з 20 до 7 години. Також він повинен здати на зберігання до відповідних органів усі документи, що дозволяють виїзд за кордон.
Що відомо про трагедію
- 22 листопада приблизно о 15:30 в одному з ліцеїв Надвірнянського району Прикарпаття загинув 14-річний школяр. Це сталося під час гурткового заняття. 14-річний учень отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки. Від отриманого поранення дев'ятикласник помер до приїзду швидкої допомоги.
- У Пасічнянській громаді, де сталася трагедія, оголосили триденну жалобу. Також розповіли деталі нещасного випадку. 14-річного хлопчика випадково поранив інший учень ліцею. Той необережно повівся із пневматичною гвинтівкою.
- Слідчі встановили, що згідно з розкладом у той час проводилося заняття зі стрільби, які всупереч правилам безпеки проходили прямо у коридорі. Учень 9 класу, якому було 15 років, при перезаряджанні пневматичної гвинтівки випадково здійснив постріл в іншого учня. Вчитель був присутній в коридорі, де відбувались стрільби.
- Правоохоронці вилучили всі речові докази, а 60-річного вчителя затримали у процесуальному порядку. Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено пневматичну гвинтівку. Слідчі розпочали два кримінальних провадження – за статтями про вбивство через необережність та неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього.