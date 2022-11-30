У Криму написали донос на школярку з Херсона через ігнорування гімну Росії

Школярка з Херсона, яка наразі перебуває в Криму, проігнорувала російський гімн. Це не сподобалося іншим учням.

У проросійських телеграм-каналах Криму опубліковано анонімну скаргу на школярку з Херсона, яка під час уроку в Красноперекопську проігнорувала гімн Росії. Також у мережі опублікували її нотатки у блокноті. Дівчина там малювала там синьо-жовтий прапор, пише 24 канал.

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В одній зі шкіл Криму написали анонімний донос на школярку з Херсона

Місцевим школярам не сподобалася поведінка дівчинки з Херсона, тому вони звернулися до "міністерства освіти" Криму та місцевого "МВС".

За інформацією пропагандистських телеграм-каналів, це сталося у місті Красноперекопськ, у школі №5. Дівчинка приїхала до півострова з Херсона, вона навчається у 8-А класі.

Школярка відкрито демонструє своє негативне ставлення до Росії. Зокрема, вона ігнорує гімн країни-терористки.

А на вкрадене росіянами гасло "слава Росії", вона відповідає "Слава Україні". Авторка скарги вимагає, щоб дівчинку та її батьків вивезли з Криму.

Публічних коментарів школярки або її батьків немає, імена та прізвища у повідомленні не вказані.

Школярка з Херсона проігнорувала гімн Росії: дивіться відео

Що будуть робити з росіянами після деокупації Криму

За 8 років окупації Криму на територію півострова, за різними оцінками, незаконно в'їхали понад 500 тисяч громадян країни-окупантки. При цьому покинути свої домівки були вимушені близько 100 тисяч громадян України.

Представниця президента в АР Крим Таміла Ташева наголосила, що усі іноземці, які потрапили на півострів після 2014 року не через українські КПВВ або через них, але порушили терміни перебування – проживають на території Криму незаконно.

А тому рішення, яке не суперечить міжнародному праву та відповідає законодавству України, очевидне – такі люди повинні залишити півострів нашої держави шляхом добровільного виїзду чи примусового видворення.

У Криму продовжують переслідувати тих, хто виступає проти вторгнення Росії до України. За інформацією "Крим. Реалії" , за 9 місяців російські суди на півострові розглянули понад 200 адміністративних справ щодо "дискредитації" армії Росії.

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