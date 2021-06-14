Шквали, град і грози: в яких областях України знову погіршиться погода

Рятувальники попереджають, що у деяких областях України знову погіршиться погода. Зокрема синоптики прогнозують грози, град, шквальний вітер на Півдні та в Центрі країни.

В Укргідрометцентрі попереджають, що в центральних та південних областях буде перший (жовтий) рівень небезпеки.

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Негоду прогнозують у кількох областях

Грози та град 14 червня накриють:

Вінницьку,

Черкаську,

Полтавську,

Кіровоградську,

Дніпропетровську,

Одеську,

Миколаївську,

Херсонську,

та Запорізьку області.



У кількох областях України 14 червня буде гроза та град / Карта Укргідрометцентру

Ба більше, у цих регіонах прогнозують сильний шквальний вітер – до 15 – 20 метрів за секунду.

Негода в Україні: останні новини

Станом на ранок, 14 червня, Україна продовжує потерпати від негоди. Знеструмленими залишаються 62 населених пункти у 7 областях. Найбільше сіл без світла на Львівщині, далі – на Київщині.

13 червня негода наробила лиха в Запоріжжі. Там через сильну зливу не впорались стічні мережі, тож вода затопила дороги, у деяких районах рух транспорту паралізувало, вітер повалив дерева та обірвав дроти.

У той же день у Кіровоградській області випав великий град, який утворив кучугури на землі.

У Полтаві через сильний вітер на літній майданчик кондитерської впало дерево. Відомо, що за декілька секунд до інциденту компанія з 5 людей перейшла звідти у приміщення закладу.