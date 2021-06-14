Шквали, град і грози: в яких областях України знову погіршиться погода

Рятувальники попереджають, що у деяких областях України знову погіршиться погода. Зокрема синоптики прогнозують грози, град, шквальний вітер на Півдні та в Центрі країни.
В Укргідрометцентрі попереджають, що в центральних та південних областях буде перший (жовтий) рівень небезпеки.
До теми Усередині червня в Карпатах лежить сніг, а температура нуль градусів
Негоду прогнозують у кількох областях
Грози та град 14 червня накриють:
- Вінницьку,
- Черкаську,
- Полтавську,
- Кіровоградську,
- Дніпропетровську,
- Одеську,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- та Запорізьку області.
У кількох областях України 14 червня буде гроза та град / Карта Укргідрометцентру
Ба більше, у цих регіонах прогнозують сильний шквальний вітер – до 15 – 20 метрів за секунду.Зверніть увагу! 14 червня синоптики прогнозували теплу, але дощову та похмуру погоду. Найтепліше буде на Сході України, але навіть там синоптики прогнозують зливи та грози. Детальніший прогноз на понеділок, 14 червня, читайте тут.
Негода в Україні: останні новини
- Станом на ранок, 14 червня, Україна продовжує потерпати від негоди. Знеструмленими залишаються 62 населених пункти у 7 областях. Найбільше сіл без світла на Львівщині, далі – на Київщині.
- 13 червня негода наробила лиха в Запоріжжі. Там через сильну зливу не впорались стічні мережі, тож вода затопила дороги, у деяких районах рух транспорту паралізувало, вітер повалив дерева та обірвав дроти.
- У той же день у Кіровоградській області випав великий град, який утворив кучугури на землі.
- У Полтаві через сильний вітер на літній майданчик кондитерської впало дерево. Відомо, що за декілька секунд до інциденту компанія з 5 людей перейшла звідти у приміщення закладу.