Шквали, хуртовини та ожеледиця: українців попередили про небезпеку

Сьогодні, 3 січня, у низці регіонах України буде негода. Рятувальники зокрема попереджають про хуртовини.

Також треба очікувати сильний вітер. Тому українців попередили про перший – жовтий рівень небезпеки.

Зверніть увагу Рятувальники попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

Де буде негода

Як попередили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, у північних, центральних і східних областях на дорогах буде ожеледиця. Великий сніг та хуртовини охоплять:

Полтавську область;

Сумську область;

Чернігівську область.

Окрім цього, там упродовж дня зриватиметься сильний вітер. Його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Погана погода спіткає і Київ та загалом Київську область. Там також буде шквальний вітер та хуртовина.

Погода в Україні: що відомо

Рятувальники 2 січня оголосили про третій рівень небезпеки у Карпатах . Також там зберігалась загроза сходження лавини.

За інформацією синоптиків, 3 січня в Україні дощитиме та буде прохолодно. У західних, північних, південних областях та в центрі очікується плюсова температура. Водночас на Сході буде холодніше.



Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу