Шквали вітру, ожеледиця та сніг: у Києві оголосили штормове попередження

В українській столиці очікується сильна негода. Там прогнозують мокрий сніг, шквали вітру та дощ, особливо небезпечно буде на дорогах через ожеледицю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на попередження про небезпечні метеорологічні явища від Київської міської військової адміністрації.

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Негода у Києві

Завтра 22 листопада в столиці вдень мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця! Пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Температура у Києві вночі 3 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 3 градусів тепла,

– йдеться у повідомленні.

Тому, за даними КМВА, у столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил: