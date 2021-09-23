Шлях закону про статус олігархів: кого посварив, а кого об'єднав

На початку червня Володимир Зеленський оголосив війну найвпливовішим і найбагатшим людям. Керівництво "Слуги народу" натякало, що за неголосування можна й вилетіти з фракції.

Тож окрім депутатки, яку пов'язують з Рінатом Ахметовим, Людмили Буймістер, ніхто не критикував документ. Водночас в інших фракціях нарікали, що законопроєкт лише імітує боротьбу.

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Адже олігархом вважатиметься будь-хто – той, хто відповідає трьом критеріям з чотирьох:

має вплив на медіа;

на політичне життя;

є бенефіціаром монопольної компанії;

володіє активами на суму понад 2 мільярди гривень.

Покарання для таких порушників не надто ефективне. "Їм заборонять придбати великі об'єкти під час приватизації. Їм не дозволено спонсорувати великі партії", – пояснила голова партії "Голос" Кіра Рудик.

Закон мав шанси "покритися пилом"

Тож документ мав всі шанси "покритися пилом" на законотворчій полиці. Його заспамили правками – їх понад тисяча. Згодом вирішили відправити на перевірку конституційності до Венеційської комісії.

Ініціатор омбудсмен Людмила Денісова пояснювала, що він порушує права людини. Розгляд в міжнародному органі, у кращому випадку, міг завершитися через 3 місяці.

Не може бути жодних обмежень у правах за будь-якими ознаками, зокрема і за майновим станом. Людмила Денісова повноважена Верховної Ради з прав людини

Втім "Слуга народу" вирішила не затягувати і розглядати законопроєкт цього тижня. Через що в фракції виник конфлікт з Дмитром Разумковим. Той нарікав на порушення регламенту.

Чи діє Разумков в інтересах олігархів – однозначно так. Будь-якому олігарху буде неприємно потрапити в список олігархів,

– сказав народний депутат від "Справедливості" Ярослав Юрчишин.

Він вважає, що основною проблемою від "Слуги народу" це не так ухвалити дієвий механізм, як показати, "хто в хаті господар".

Все ж таки документ винесли в зал. Після довгих перемовин і блокування трибуни депутати проголосували за законопроєкт за скороченою програмою. В результаті 279 голосів – "за".

Шлях законопроєкту про статус олігархів: дивіться відео

Реєстр створять через пів року

Втім схоже на те, що не скоро "поп'ють олігархівської крові". Лише через пів року Рада нацбезпеки й оборони створить реєстр найвпливовіших. А от з декларуванням контактів з олігархами – ще складніше.

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Ніхто не контролюватиме спілкування з "винуватцями законопроєкту". Та й і покарання за брехню в таких деклараціях не передбачено.

Я вважаю, що треба ще один закон додавати. Буде кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях. Давид Арахамія Голова фракції "Слуга народу"

Інша ж загроза полягає в тому, що Конституційний Суд може заблокувати законопроєкт через те, що РНБО не має уповноважень створювати реєстр олігархів. Тому не відомо, чи закон навіть запрацює.