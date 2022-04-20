Шматком авіабомби наскрізь пробило хату: українка розповіла про другий день народження

Російські війська продовжують руйнувати все, що будували українці. Сотні кілометрів доріг, тисячі об'єктів інфраструктури та житлових помешкань – знищено все, до чого змогли дотягнутися руки окупантів.

Багато українців вже залишилося без житла, адже цілі міста просто зрівняли із землею, втім, навіть у більш спокійних регіонах, де не точилися запеклі бої, домівки руйнували ракетами та мінами. Сайт 24 каналу поспілкувався з мешканкою (своє ім'я вона просила не розкривати) невеличкого селища у Житомирській області, яка розповіла про свій другий день народження – коли шматком однієї авіабомби їй наскрізь пробило хату.

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Новий день народження

Жінка мешкає майже на стику Житомирської та Київської областей. Там її родина нещодавно побудувала новий будинок. Перші авіанальоти поблизу були вже на другий день війни – від вибухів дзвеніли вікна та посуд. Те ж саме повторилося ще через кілька днів.

Але максимальний кошмар був 6 березня – це тепер новий день народження. Близько дев'ятої вечора пролунав черговий низький звук літака, за яким прослідував такий вибух, що аж позакладало вуха, і ніби з кулака дали в груди. Паралельно з вибухом – звук битого скла і щепки в обличчя від дерев'яної стелі. Ми сиділи на першому поверсі біля каміна, допивали вечірній чай. Хвилини три ми так і сиділи, навіть не кліпаючи. Потім мовчки пішли мацати вікна – чи цілі. Вони були цілі,

– розповіла вона.

На другому поверсі стояв запах з паленого дерева, пороху і ще чогось. Утеплювач валявся, стояв пил. Пішли в той куток другого поверху, де стояло ліжко й перше, що побачили – дірку в матраці й шматки поролону з нього. Обережненько відсунули й побачили діру в стіні – просто дірка на вулицю. Отвір приблизно 15х10.

Так виглядає дірка у стіні та пошматований матрац / Фото надані сайту 24 каналу

Вирішили поки спати на першому поверсі. Хоча в ту ніч взагалі ніхто не спав. Через якийсь час вирішили ще обстежити другий поверх. І от воно: вибите скло, двері на терасу. Точно такий же отвір, як і у стіні. Наступного дня пішли на вулицю шукати той уламок на городі, нічого не знайшли. Як виявилось через кілька тижнів – уламок застряг у сусіда в стіні будинку, зовні – десь за метрів 100 від нашого дому,

– розповіла жінка.

Вона додала, що ракету, вочевидь, збили українські військові, бо нема одного великого "кратеру", а натомість є дуже багато маленьких. В лісі, що за 300 метрів від будинку, – дуже багато дерев зі зрізаними верхівками, багато і збитих при основі, де стовбури діаметром під 40 сантиметрів. За словами українки, добре, що це хоча б були уламки, а не вся ракета.

Розбите скло на терасі / Фото надані сайту 24 каналу

Шматок бомби пролетів ліс, пролетів нашу стіну, вдарився об опорну балку, залетів в торець матрацу, вилетів посередині поверхні матрацу, вдарився ще об декоративну балку і вилетів через склопакет терасних дверей, і через 100 метрів зупинився зовні в стіні сусідської хати. Якби ми вирішили, що близько дев'ятої вечора можна уже і лягти в ліжко, то один з нас лишився б без голови, а другий – без заду,

– описала ситуацію мешканка Житомирщини.

Один з уламків снаряду, який знайшли поряд з будинком / Фото надані сайту 24 каналу

Жінка додала, що місяць після того родина спала на першому поверсі, і там, в принципі, і жила. На другий поверх підіймалися лише для того, щоб полити вазони. Через кілька днів після цих подій сім'я виїхала до друзів на Вінниччину, бо неможливо було слухати, як літають літаки. До того ж пес-вівчарка жахливо переносив авіанальоти й від першого бомбардування просто трусився, скавчав і застрибував на руки.

Місце, де застряг шматок снаряду у сусідському будинку / Фото надані сайту 24 каналу

Але родина повернулася через два тижні й продовжує жити у своєму будинку. А на днях вже перебралася спати на другий поверх, щоправда, матрац перенесли у другий куток кімнати.

Мешканка Житомирщини зауважила, що подавати заявку на відшкодування коштів за пошкоджене майно у "Дії" не буде, бо склопакет, утеплювач і дерево родина може й сама замінити. А от комусь, хто лишився без нічого, ті гроші більше потрібні.

Такі уламки місцеві мешканці знаходили у лісі, поряд зі своїм селом / Фото надані сайту 24 каналу

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