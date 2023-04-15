Шмигаль анонсував контрнаступ вже найближчим часом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ніщо не змінить планів України на контрнаступ. У Києва немає жодних секретів від партнерів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтону. Він прокоментував публікації американських ЗМІ, що Україна начебто могла приховувати від США плани щодо контрнаступу.

До речі Контрнаступ ЗСУ можуть провести влітку, – Шмигаль

Шмигаль наголосив, ніщо не вплине і не змінить наших планів на контрнаступ. Ціль України – перемога, тобто звільнення українських територій у кордонах 1991 року.

Контрнаступ ЗСУ відбудеться скоро

Прем'єр-міністр зауважив, що українська сторона глибоко впевнена у своїх намірах.

Ми впевнені в тому, що контрнаступ відбудеться уже найближчим часом. США абсолютно нас підтримують,

– сказав Шмигаль.

Він додав, що ми націлені на те, щоби реалізувати всі плани і досягти перемоги.

Раніше Шмигаль говорив про контрнаступ влітку

Американське видання The New York Times опублікувало матеріал, де писало, що в мережу потрапили військові документи НАТО та США. Стверджували, нібито стався "витік даних" про контрнаступ ЗСУ. Однак Україна заявила, що такі повідомлення – російська ІПСО.

Прем'єр кілька днів тому заявляв, що масштабний контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже влітку. Найбільший тиск щодо початку операції відбувається зсередини суспільства.

Він стверджував, що офіційний Київ не відчуває тиску з боку партнерів, коли краще почати активні операції. Однак від партнерів просять більше допомоги. Зокрема, танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку.