Червону зону карантину можуть покинути ще три області, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що загалом епідемічна ситуація в Україні стабілізується. У зв'язку з цим червону зону карантину можуть покинути ще 3 області.

Прем'єр-міністр зазначив, що мовиться про Харківщину, Хмельниччину та Чернігівщину. Про це він повідомив на селекторній нараді, яка проходила під головуванням президента Володимира Зеленського.

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Після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з червоної зони можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям,

– сказав глава уряду.

Денис Шмигаль зауважив, що після цього "червоний" рівень епідемічної небезпеки залишиться у трьох областях – Сумській, Полтавській і Запорізькій.

Епідемситуація стабілізується

Прем'єр також додав, що загалом епідемічна ситуація в Україні стабілізується шостий тиждень поспіль.

За його словами, всього для хворих на COVID-19 виділено 77 тисяч ліжок. Забезпечені подачею кисню – 68 264, зайнято сьогодні 33 292 ліжка.

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони . В актуальному переліку 6 "червоних" регіонів, 8 "помаранчевих" і 11 "жовтих".

До слова, МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.