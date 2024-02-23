Шмигаль і команда Кабміну прибули на кордон України та Польщі

Українська делегація на чолі зі Шмигалем прибула на кордон із Польщею для врегулювання конфлікту. Однак, зустріч із польськими урядовцями так і не відбулася.

23 лютого українська делегація на чолі з прем'єром-міністром Денисом Шмигалем прибула на кордон із Польщею. Цю ініціативу запропонував президент для того, щоб розв'язати проблему блокади спільного кордону з боку польських фермерів.

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"Ми повернулися в ту саму точку"

За словами прем'єра, майже пів року Україна живе в умовах блокади кордону з боку Польщі. Це дуже сильно б'є по нашій економіці та відповідно по здатності захищатися від російського агресора.

Шмигаль нагадав, що місяць тому у Києві очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що його країна є найнадійнішим союзником України у "смертельній сутичці зі злом". Тоді прем'єр визнав, що блокада кордону шкодить інтересам обох держав.

Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації,

– підсумував Шмигаль.

"Ми готові шукати компроміс"

Шмигаль заявив, що Україна готова до компромісів та пошуку спільних рішень. Саме тому президент Зеленський запропонував урядам двох держав зустрітися на кордоні "як рівні партнери та союзники".

І Уряд України сьогодні тут. Віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко, керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев,

– заявив прем'єр.

Політик констатував, що очікувана зустріч між українськими та польськими урядовцями так і не відбулася, бо останні не прибули на кордон.

Поляки мають зрозуміти безглуздість блокади

Шмигаль пояснив, чому протести польських фермерів не мають жодних підстав і відповідно не принесуть їм результатів та користі.

Прем'єр нагадав, що:

останні 5 місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок. Кабмін 16 вересня 2023 року ухвалив рішення про ліцензування експорту частини агропродукції. Тобто, без дозволу Польщі зараз неможливо експортувати агропродукцію;

через Польщу українське зерно їде тільки транзитом. Через польський кордон сьогодні проходить лише 5 відсотків українського аграрного експорту;

блокада б’є по всій польсько-українській торгівлі. Від неї програє не лише Україна, але й польські підприємці, які експортують на український ринок товарів на 12 мільярдів доларів щороку.

Прем'єр прибув до польських протестувальників / Фото Денис Шмигаль

: Раніше президент Зеленський запропонував Туску та Дуді зустрітися на кордоні, щоб розв'язати питання блокади. Він заявив, що доручив своєму уряду бути там до 24 лютого. Крім того, глава держави висловив готовність приїхати до кордону самому. Водночас Туск відхилив пропозицію. Польський прем'єр сказав, що зустріч урядів обох держав відбудеться 28 березня, як було заплановано раніше. Сьогодні 23 лютого Зеленський під час пресконференції з прем'єркою Данії у Львові підтвердив, що українська делегація на чолі зі Шмигалем прибуде на кордон

. Водночас він зазначив, що не знає, чи будуть там польські колеги.