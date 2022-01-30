Шмигаль назвав сфери, в яких Україна досягла найбільших успіхів щодо євроінтеграції

Денис Шмигаль заявив, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію зріс за 2021 рік з 54% до 63%. Він виділив сфери, в яких процес відбувається найдинамічніше.

Шмигаль про євроінтеграцію

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив 26 січня під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

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За його словами, у 2021 році євроінтеграція найдинамічніше відбувалася у секторах:

фінансових послуг (+26% виконаних завдань у порівнянні з 2020 роком);

оподаткування (+24%);

громадського здоров'я (+17%);

енергетики (+13%);

транспорту (+12%);

екології (+11%);

сільського господарства (+10%).

Як наголосив прем'єр, загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію збільшився за 2021 рік з 54% до 63%.

Прогрес виконання угоди за 2 роки становить 19% – це успішний результат спільної роботи президента, уряду, парламенту, Офісу Президента. Вдячний за допомогу також нашим міжнародним партнерам і колегам з Єврокомісії. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр

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