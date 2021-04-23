Щоб радість не затьмарила зростання захворюваності, – Шмигаль про Великдень у карантин

Українці найближчим часом святкуватимуть Вербну неділю, Великдень та Рамадан-байрам. Через це прем'єр Денис Шмигаль зустрівся з представниками церков і попросив їх дотримуватись карантину та рекомендацій під час богослужінь.
Джерело:Урядовий портал
Денис Шмигаль 23 квітня зустрівся з представниками Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій. Зокрема на зустрічі були й глава УГКЦ Святослав Шевчук та митрополит Епіфаній.
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Рекомендації Шмигаля щодо святкувань
Свята – це радість, і важливо, щоб потім ця радість не була затьмарена зростанням захворюваності. Ми цінуємо, що представники релігійних організацій роблять все для дотримання карантинних норм,
– сказав Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що на свята необхідно дотримуватись карантинних обмежень та рекомендацій щодо проведення богослужінь, обрядів і церемоній.
Також глава уряду подякував представникам Церкви за розуміння введених державою обмежень щодо їх діяльності та за позицію щодо важливості вакцинування проти COVID-19.
Шмигаль провів обговорення з релігійними організаціями / Фото Урядовий портал
Коротко про ймовірні правила святкування в час карантину
- 23 квітня МОЗ оголосило рекомендації для церков та вірян на Великдень.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що наразі обговорюють питання з представниками церков. Він припустив, що можливо варто зробити менше святкових літургій, а літнім людям і тим, у кого є хронічні захворювання, порадив не входити всередину храму.
- 19 квітня Володимир Зеленський повідомив, що під час святкування варто зважати на пандемію.
- 16 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що нових обмежень на Великдень не планують.