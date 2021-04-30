Шмигаль привітав підписання закону про договори на постачання "комуналки"

Володимир Зеленський 29 квітня підписав законопроєкт, який передбачає новий механізм тарифів на комунальні послуги. Денис Шмигаль переконаний, що ініціатива допоможе встановити справедливі тарифи та забезпечить якісні послуги.

Прем'єр-міністр наголосив, що одне з важливих положень цього закону – впровадження публічних договорів про постачання комунальних послуг.

До теми Зеленський підписав закон про договори з постачальниками комунальних послуг

Чому це вигідно для українців

Ця норма дозволить комунальним підприємствам, які постачають тепло та гарячу воду, покращити свій фінансовий стан та гарантуватиме якість послуг для споживачів.

Крім того, Шмигаль нагадав, що уряд продовжив ПСО для теплокомуненерго до 20 травня. За цей час підприємства зможуть провести перемовини, визначити найкращі пропозиції щодо закупівлі газу та укласти необхідні контракти. За словами Шмигаля, скасування ПСО дасть можливість підприємствам купувати газ у тих постачальників, які запропонують найкращу ціну.

В комплексі це дає місцевій владі механізм, який дозволить самостійно знижувати тарифи для українців на тепло та гарячу воду, не накопичувати борги за спожитий газ,

– підсумував прем'єр.

Що відомо про законопроєкт