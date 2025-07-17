Шмигаль назвав 3 основні завдання Міноборони під своїм керівництвом
- 17 липня Дениса Шмигаля призначено новим міністром оборони України.
- Шмигаль окреслив три ключові напрями роботи: забезпечення українських воїнів, нарощування виробництва зброї та покращення системи роботи Міністерства.
17 липня Дениса Шмигаля було офіційно призначено новим міністром оборони. Чиновник окреслив основні завдання, які планує реалізувати на новій посаді.
Зокрема, Денис Шмигаль прокоментував випадки силової мобілізації в Україні, передає 24 Канал.
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Над чим працюватиме Шмигаль як міністр оборони?
Під час свого виступу з трибуни Верховної Ради Шмигаль озвучив три ключові напрями роботи Міноборони під своїм керівництвом.
Перше – це українські воїни. Завдання міністерства забезпечити їх зброєю, своєчасними виплатами, надійною амуніцією, сучасним зв'язком та медичною підтримкою.
Друге – власне виробництво зброї. "Маємо наростити озброєння до рівня, який зламає здатність ворога воювати", – наголосив міністр. Мета – за пів року довести частку вітчизняної зброї на фронті з 40% до 50%.
Третє – система. "Міністерство має працювати злагоджено, без затримок і без зайвої бюрократії. Жодного дублювання функцій. Робимо ставку на швидкість і гнучкість в ухваленні рішень", – пояснив Шмигаль.
Нагадаємо, що президент України відхилив кандидатуру Рустема Умєрова на посаду посла в США, хоча раніше це обговорювалося.