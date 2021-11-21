Шмигаль у телеграмі "забув", коли почалася Помаранчева революція: фотофакт

Україна 21 листопада відзначає День Гідності та Свободи, встановлений на честь початку двох революцій. У телеграмі прем'єра Дениса Шмигаля опублікували слова вшанування, однак сплутали рік Помаранчевої революції.

Наразі у соцмережі прем'єр-міністра вже коректна інформація. Помилку оперативно виправили.

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Шмигаль "забув" рік початку Помаранчевої революції

У телеграмі Дениса Шмигаля 21 листопада оприлюднили слова вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та важливості подій, завдяки яким святкуємо День Гідності та Свободи.

Зокрема, прем'єр зазначив, що це дата, яка символізує дві доленосних для незалежної України події.

Помаранчеву революцію та Революцію Гідності. І у 200 7, і у 2013 роках українці продемонстрували неймовірну силу єдності та згуртованості довкола засадничих цінностей: гідності та свободи,

– йшлося у повідомленні.



Шмигаль" забув" рік Помаранчевої революції / Скриншот зі сторінки прем'єра

Ймовірно, помилку щодо року Помаранчевої революції допустив не сам Шмигаль, а його СММники.

У повідомленні глава уряду вшанував пам'ять героїв, які віддали життя за відстоювання демократичних принципів. А також висловив вдячність сотням тисячам тих, хто став на захист інтересів України та європейського вибору.

Інші помилки СММ української влади

У липні 2019 року пресслужба президента назвала Торонто столицею Канади у звіті про візит Зеленського в цю країну.

А в жовтні тоді ще прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель назвала Литву Латвією. Згодом вона спробувала пояснити свою помилку тролінгом.

Помаранчева революція розпочалася 22 листопада 2004 року. Того дня на вулиці вийшли протестувальники, які не погодилися з результатами виборів, за якими перемогу нібито здобув проросійський Віктор Янукович. Революція привела до влади Віктора Ющенка.

Виправлений текст допису Дениса Шмигаля:

21 листопада – дата, що символізує дві доленосних для Незалежної України події. Помаранчеву революцію та революцію Гідності. І у 2004, і у 2013 роках українці продемонстрували неймовірну силу єдності та згуртованості довкола засадничих цінностей: гідності та свободи.

Сьогодні ми схиляємо голову в пам’ять про героїв, які віддали життя за відстоювання демократичних принципів. А також висловлюємо вдячність сотням тисячам тих, хто став на захист інтересів нашої держави та європейського вибору.

З Днем Гідності та Свободи.