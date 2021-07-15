Шмигаль вніс подання на призначення Монастирського главою МВС

Денис Шмигаль вніс кандидатуру народного депутата Дениса Монастирського на посаду голови Міністерства внутрішніх справ. На сайті парламенту подання ще не з'явилося.

У документі йдеться про те, що прем'єр-міністр зробив це за пропозицією нардепів зі "Слуги народу".

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Шмигаль вніс подання на Монастирського

Вношу подання про призначення Монастирського Дениса міністром внутрішніх справ України,

– написав прем'єр.

Свою публікацію в соцмережі парламентарій підтвердив фотокопією відповідного подання від глави уряду, яке датується 15 липня. Водночас на сайті Верховної Ради документу поки немає.

Нагадаємо, за призначення Монастирського планують голосувати в останній день перед канікулами парламенту – 16 липня.



Подання Шмигаля щодо Монастирського / Фейсбук Ярослава Юрчишина

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