Шмигаль вважає реальним висадити 1 мільярд дерев за 3 роки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає ініціативу президента Зеленського щодо збільшення лісових насаджень на 1 мільйон гектарів цілком реальною. В уряді наголосили, що не менш важливе завдання – інвентаризація лісів.

Про це прем'єр-міністр повідомив під час засідання уряду 8 червня. Кабмін затвердив порядок використання коштів на інвентаризацію лісів.

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Інвентаризацію лісів планують завершити через 4 роки

Повністю процес інвентаризації планують завершити через 4 роки. Цього року на цю ініціативу підуть 20 мільйонів гривень. Шмигаль наголосив, що це перша масштабна та комплексна реформа лісової галузі за роки незалежності.

Це дасть можливість зрозуміти всю інформацію про кількість лісів та якість. Дуже активно впроваджуємо цифровізацію, аби знищити всі можливі корупційні фактори,

– додав Шмигаль.

Висадити 1 мільярд дерев за 3 роки – реально, – Шмигаль

Щодо завдання Зеленського про висадку 1 мільярда дерев за 3 роки, прем'єр каже, що це – цілком реально. Шмигаль наголосив, що у 2020 році, за даними Держлісагентства було висаджено 200 мільйонів молодих дерев.

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Що відомо про наказ Зеленського

Президент Зеленський 7 червня підписав наказ про збереження і відновлення лісів. У рамках цієї ініціативи запланували за десятиріччя збільшити площу лісових насаджень на 1 мільйон гектарів, а за наступні три роки в Україні має з'явитись близько 1 мільярда молодих дерев. На це планують витратити спочатку 2 мільярди гривень