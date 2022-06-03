Шмигаль закликав міжнародні компанії відновлювати роботу в Україні

До міжнародних компаній, які раніше працювали в Україні, звернувся прем‘єр-міністр Денис Шмигаль. Він закликав їх відновлювати роботу.

Прем‘єр-міністр України закликав міжнародні компанії відновлювати свій призупинений бізнес в Україні.

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Звертаюся до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні. Відновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах,

– заявив Денис Шмигаль.

За його словами, уряд буде максимально допомагати цим міжнародним компаніям.

"Припинення роботи в Україні — це санкції проти нашої економіки. Ваше повернення стане проявом справжньої солідарності з українським народом, який сьогодні виборює свою свободу та бореться за мирне майбутнє всієї Європи", – додав прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

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