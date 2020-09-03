Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до нього звернувся колектив Криворізького державного університету економіки і технологій. Там висловили невдоволення щодо того, що на засіданні уряду 2 вересня Олександру Зеленському не надали довічної державної стипендії.

Трудовий колектив вже неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського, розповів Денис Шмигаль у своєму фейсбуці.

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Він наголосив, що з такою вимогою колектив виступає ще з 2017 року, тобто за два роки до того, як президентом України став Володимир Зеленський – син науковця.

Тому викладачі університету просять забезпечити об'єктивну оцінку заслуг Олександра Зеленського, винятково виходячи з особистих здобутків і досягнень претендента,

– пояснив Денис Шмигаль.

Він також зауважив, що проєкт постанови про відзначення набув резонансу в ЗМІ, а тому прем'єр вирішив пояснити, що сталося. Глава уряду відзначив, що цей проєкт був відкладений лише для доповнення списку претендентів.

"Закликаємо трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, аби уряд ухвалив рішення до 1 жовтня – Дня працівника освіти", – наголосив прем'єр-міністр.

Резюмуючи, він відзначив, що Кабінет Міністрів України прагне, щоб усі визначні діячі освіти отримали відповідну відзнаку від держави.

Чому про це говорили ЗМІ?

Напередодні засідання уряду 2 вересня на сайті Кабміну з'явився проєкт постанови про відзначення працівників сфер науки й освіти державними стипендіями. Серед них був й Олександр Зеленський. Тож багато ЗМІ поширили цю новину в контексті, що "Володимир Зеленський хоче відзначити власного батька".



Чергову хвилю обговорень викликав той факт, що проєкт постанови зняли з розгляду. Мовляв, уряд передумав після того, як про це дізналися журналісти.

Коротко про Олександра Зеленського: