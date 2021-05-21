В один клік: Шмигаль заявив, що українці зможуть розмитнювати авто через "Дію"

Прем'єр-міністр України анонсував спрощення митного оформлення автомобілів. За словами Дениса Шмигаля, на спільній нараді 21 травня вдалося погодити проєкт закону, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів через застосунок "Дія".

Сталося це 21 травня на нараді "Офісу простих рішень та результатів", Міністерства цифрової трансформації та Міністерством фінансів погодили проєкт закону.

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Як сказав Шмигаль, розмитнення авто у "Дії" усуне бюрократичні перепони, мінімізує людський фактор й викорінить корупцію. А це, своєю чергою, стане поштовхом до реформи митниці.

Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфону – через портал та застосунок "Дія",

– написав прем'єр.

Водночас він додав, що розмитнення має бути справедливим для кожного. Денис Шмигаль також доручив Міністерству фінансів та Міністерству цифрової трансформації опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту.

У квітні Верховна Рада схвалила законопроєкти, які передбачають, що митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року відбуватиметься за новою формулою.

А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закони щодо пільгового розмитнення "євроблях". Положення документів значно полегшують розмитнення імпортованих з Європи автомобілів.

За пільговим механізмом власник може розмитнити один автомобіль однієї категорії. На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту вступу в силу законів. Проте учасники АТО й ООС зможуть скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.