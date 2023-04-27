Шмигаль у Ватикані зустрівся з Папою Римським: обговорили формулу миру і візит в Україну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Папа Римський Франциск у Ватикані обговорили формулу миру, а також повернення викрадених Росією українських дітей.

Про це розповів український прем'єр у себе в телеграмі, зауваживши, що Україна цінує зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни та вважає, що найкращий шлях до миру – це формула Президента України Володимира Зеленського

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У Ватикані зустрівся з Його Святістю, Папою Франциском. Розповів, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв'язала Росія,

– написав Денис Шмигаль.

Шмигаль висловив сподівання, що Ватикан долучиться до реалізації "формули миру" зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни.

Папа отримав альбом про злочини Росії

Прем'єр передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. За його словами, альбом наочно демонструє ненависть і жорстокість агресора, які він приніс на українські землі.

Крім того, Денис Шмигаль запросив Папу Франциска в Україну.

Будемо раді вітати Понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі,

– зазначив прем'єрміністр.

Шмигаль у Римі зустрівся із Папою Римським / Фото з телеграм-каналу прем'єра

Коротко про візит Шмигаля