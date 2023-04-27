Шмигаль у Ватикані зустрівся з Папою Римським: обговорили формулу миру і візит в Україну
Джерело:Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Папа Римський Франциск у Ватикані обговорили формулу миру, а також повернення викрадених Росією українських дітей.
Про це розповів український прем'єр у себе в телеграмі, зауваживши, що Україна цінує зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни та вважає, що найкращий шлях до миру – це формула Президента України Володимира Зеленського
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У Ватикані зустрівся з Його Святістю, Папою Франциском. Розповів, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв'язала Росія,
– написав Денис Шмигаль.
Шмигаль висловив сподівання, що Ватикан долучиться до реалізації "формули миру" зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни.
Папа отримав альбом про злочини Росії
Прем'єр передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. За його словами, альбом наочно демонструє ненависть і жорстокість агресора, які він приніс на українські землі.
Крім того, Денис Шмигаль запросив Папу Франциска в Україну.
Будемо раді вітати Понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі,
– зазначив прем'єрміністр.
Шмигаль у Римі зустрівся із Папою Римським / Фото з телеграм-каналу прем'єра
Коротко про візит Шмигаля
- Шмигаль прибув в Італію у середу, 26 квітня. У Римі він взяв участь у двосторонній конференції з питань відновлення України, провів зустріч з президентом, головою Ради міністрів Італійської Республіки та головами палат італійського парламенту.
- Папа Римський Франциск прийняв Шмигаля 27 квітня, напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини.