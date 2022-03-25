На Сході деякі частини ворога втратили понад 50% особового складу та втікають у Росію, – Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на усіх фронтах. Відтак, на Сході деякі частини ворога втратили понад 50% особового складу.

Загарбники розуміють, що програють і ганебно втікають з поля бою у Росію. Про це в ніч на 25 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Ситуація на східних фронтах

Триває 29 доба повномасштабної війни, а ворог:

на Сіверському напрямку намагається зосередити сили та засоби для відновлення наступальних дій. Вчиняє невдалі спроби заблокувати Чернігів.

На Слобожанському напрямку здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Пробує поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, зазнає втрат,

Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, на територію Росії у зв’язку з втратами більше ніж 50 відсотків особового складу,

– вказують у Генштабі ЗСУ.

На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, але успіху не має.

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