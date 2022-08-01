На Сході й Півдні – масштабна повітряна тривога: прямуйте в укриття
Джерело:Карта повітряних тривог
У східних областях 1 серпня оголосили повітряну тривогу. Людям слід негайно йти в укриття.
Сирени почали лунати о 18:15. Тривога поширилась на 7 областей.
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Де оголосили повітряну тривогу
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська,
- Миколаївська,
- Одеська.
Як діяти
Після оголошення повітряної тривоги людям слід негайно йти в укриття. Там треба залишатись до відбою, про який скажуть з офіційних ресурсів.
Якщо можливості спуститись в укриття немає, слід хоча б дотримуватись правил двох стін вдома. Під час повітряної тривоги не варто залишатись на вулиці. Нехтувати цими правилами не можна, оскільки вони рятують життя.Зверніть увагу! Заборонено публікувати в мережі фото й відео вибухів. Це лише допоможе окупантам скорегувати вогонь.
Висока загроза ракетних ударів
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив, що 5 ракетоносіїв в Чорному морі готові до використання ракет "Калібр". Сумарний залп – до 40 ракет. Відтак у ВМС України зазначають, що загроза нанесення ракетних ударів залишається дуже високою.
Щоправда, окупанти можуть запускати ракети не тільки з Чорного моря, а й з Каспійського або території росї чи білорусі. Це тільки підвищує ризики.
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