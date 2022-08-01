На Сході й Півдні – масштабна повітряна тривога: прямуйте в укриття

У східних областях 1 серпня оголосили повітряну тривогу. Людям слід негайно йти в укриття.

Сирени почали лунати о 18:15. Тривога поширилась на 7 областей.

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Де оголосили повітряну тривогу

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Миколаївська,

Одеська.

Як діяти

Після оголошення повітряної тривоги людям слід негайно йти в укриття. Там треба залишатись до відбою, про який скажуть з офіційних ресурсів.

Якщо можливості спуститись в укриття немає, слід хоча б дотримуватись правил двох стін вдома. Під час повітряної тривоги не варто залишатись на вулиці. Нехтувати цими правилами не можна, оскільки вони рятують життя.

Висока загроза ракетних ударів

Заборонено публікувати в мережі фото й відео вибухів. Це лише допоможе окупантам скорегувати вогонь.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив, що 5 ракетоносіїв в Чорному морі готові до використання ракет "Калібр". Сумарний залп – до 40 ракет. Відтак у ВМС України зазначають, що загроза нанесення ракетних ударів залишається дуже високою.

Щоправда, окупанти можуть запускати ракети не тільки з Чорного моря, а й з Каспійського або території росї чи білорусі. Це тільки підвищує ризики.

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