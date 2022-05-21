На Сході окупанти втратили БМП, міномет і ще 28 своїх бійців

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у війні проти України. Лише за сьогодні наші захисники та захисниці ліквідували 28 загарбників.

Про нові втрати ворога на Сході повідомили наші захисники. Щонайменше 4 одиниці ворожої техніки перетворилися на брухт.

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Втрати росіян на Сході

Лише за сьогодні, 21 травня, українські захисники та захисниці знищили:

28 окупантів з особового складу;

1 бойову машину піхоти;

1 артилерійську систему;

1 міномет;

1 АТТ.

Втрати росіян станом на 87-день війни

Станом на 21 травня сумарні втрати російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення до України лише серед особового складу становлять близько 28 850 осіб. У Генштабі Збройних Сил наголошують, що цифри приблизні, адже підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

Лише за минулу добу наші воїни знищили:

150 окупантів;

15 ворожих танків;

26 бойових броньованих машин;

1 реактивну систему залпового вогню;

1 гелікоптер;

2 безпілотники;

1 крилату ракету;

16 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. А от на Сіверському напрямку росіяни обстрілюють прикордонні населені пункти з території Росії, використовуючи реактивні системи залпового вогню.

На Слобожанському напрямку окупанти намагаються втримати зайняті позиції, а щоб не допустити просування наших військ до державного кордону, обстрілює прикордонні населені пункти на Харківщині;

На Слов'янському та Лиманському напрямках окупанти готуються до наступальних дій.

На Донецькому напрямку загарбники прагнуть прорвати оборону українських військ з метою виходу на адміністративні межі Луганської області. Для цього окупанти застосовують усю зброю, включно з авіацією.

На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках наступальних дій не зафіксовано. Однак на останньому росіяни намагаються закріпитися та ведуть повітряну розвідку. Більше про ситуацію на фронті станом на 18:00 21 травня читайте тут.

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