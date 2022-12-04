На Сході окупанти застосовують заборонену хімічну зброю: ВМС розповіли важливі подробиці

Росія вкотре підтвердила свій статус держави-терористки та використала проти української армії аерозольні гранати "К-51". У Військово-морських силах зазначають, що вони є забороненою хімічною зброєю.

"Друга армія світу" – постійно демонструє свою неспроможність грати за правилами та регулярно порушує норми ведення війни. Українські воїни на Сході знайшли заборонені ворожі хімічні гранати.

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Як українські воїни захищаються від хімзброї

У командуванні Збройних Сил переконані, що Росія є терористичною державою, тому й атакує противника аерозольними гранати "К-51", просто-таки скидаючи їх з безпілотників. Однак українським бійцям вдається захищати себе від хімічної зброї.

Навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу і до яких би терористичних методів не вдавалися російські загарбники, морські піхотинці з ще більшим завзяттям будуть їх знищувати,

– написали у ВМС України.

Українські бійці знайшли на Сході заборонені хімічні гранати: дивіться відео

Чи варто боятися хімічної зброї ворожої держави

Раніше експерти неодноразово попереджали про те, що Росія може застосувати проти України хімічну зброю, що, власне, і сталося. На думку аналітиків, такі дії Росії, ймовірно, пов'язані з постійними невдачами та поразками загарбників на полі бою. Однак Путіну зарано радіти, тому що навіть хімічні гранати йому навряд допоможуть виграти війну.

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Скажімо, представник Інституту майбутнього Іван Ступак переконаний, що хімічну зброю у більших масштабах можна використовуватися ефективно лише у країнах з сухим кліматом – наприклад, як це було у Сирії. Як аргумент до своїх слів, він згадав про інцидент, що стався під час Другої світової війни. Тоді Німеччина використала проти ворога потужну хімічну зброю, але вітер повернув небезпечні гази назад та фактично у підсумку вийшло так, що німці атакували хімзброєю свої ж позиції.