В Україні оголошували повітряну тривогу: де лунали сирени
22 грудня 2022, 14:20Читать новость на русском
У більшості регіонів України в обід 23 грудня оголошували повітряну тривогу. Сирени лунали на Сході та Півдні України.
Повітряну тривогу в областях України почали оголошувати близько 14:05, пише 24 канал. Спершу тривогу почали оголошувати на Сході України.
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Де оголошували повітряну тривогу
- Вінницька область
- Черкаська область
- Полтавська область
- Кіровоградська область
- Харківська область
- Донецька область
- Дніпропетровська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Херсонська область
- Запорізька область
Крім того, з 4 квітня 2022 року повітряна тривога продовжує діяти на території Луганської області.
В Україні вдруге за день повітряна тривога
- У багатьох областях України зранку 22 грудня оголошували повітряну тривогу. Українців попереджали про загрозу ракетної атаки.
- Повідомлялося про активність тактичної авіації вздовж лінії фронту, що й було причиною повітряної тривоги. Через пів години в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.
- Зазначимо, що попередня масована атака Росії відбулася у п'ятницю, 16 грудня. Росіяни випустили понад 70 ракет, більшість яких летіли на Київ. Крім того, 19 грудня Росія атакувала Київ та область "шахідами". Відтак, унаслідок атак Росії Київщина постраждала найбільше.
- 20 грудня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що у Києві зруйновані 60% трансформаторів. Деякі райони отримуюють світло близько 5 годин на добу. Є й ті, хто з електроенергією 2 – 3 години. Водночас, дехто після російських обстрілів без світла взагалі.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив українців, що на Різдво ворог хоче занурити Україну у темряву. Глава уряду закликав українців бути готовими до нових атак.
- На тлі нових масованих атак Україна посилює свою протиповітряну оборону. Зокрема, цього тижня США передадуть Україні установки ЗРК Patriot та комплекти JDAM для високоточних бомб.
- Про ці системи ППО Україна, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, просить США з 2021 року. У квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс очільник ОП Андрій Єрмак.