На Сході була тривога: росіяни знову обстріляли Часів Яр, вибухи чули на Запоріжжі й в Херсоні

Через загрозу ворожого обстрілу ввечері 27 січня в багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Згодом про вибухи повідомили на Запоріжжі та в Херсоні.

Сирени почали лунати приблизно о 20:30, повідомляє 24 Канал. У жодному разі не варто покидати укриттів до повідомлення про відбій, адже від початку повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів загинули багато мирних українців.

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В багатьох областях була повітряна тривога

Близько 20:30 27 січня у багатьох областях почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Херсонській області,

Олександрійському районі Кіровоградської області.

Також повітряна тривога триває:

на Луганщині – з 4 квітня 2022 року;

у тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року.

Окупанти атакували Часів Яр та Запоріжжя

Під час повітряної тривоги не варто публікувати фото та відео з місць обстрілів, якщо вони стануться. Також не слід поширювати інформацію про адреси "прильотів". Пам'ятайте, що це лише допомагає окупантам, які часто свідомо б'ють по житлових кварталах задля терору мирних жителів.

За кілька хвилин після сирен на Запоріжжі та в Херсоні пролунали вибухи. Згодом цю інформацію прокоментував секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Ворог атакує місто! Ймовірні повторні обстріли. Усі перебувайте у безпечних місцях!

– наголосив посадовець.

Також, за інформацією місцевих телеграм-каналів під ворожий обстріл потрапив Куп'янський район Харківщини. Повідомляють, що росіяни гатіть по ньому з ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.

Окрім цього, росіяни вкотре атакували часів Яр. Про це розповів очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

"Часів Яр знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки. Про постраждалих інформація на даний час не надходила", – зауважив голова ОВА.

Він додав, що загарбники нещадно випалюють українську землю вогнем.

"Нещадно будуть і покарані – кожен окупант знайде смерть на нашій землі", – підсумував Кириленко.

О 21:09, за інформацією телеграм-каналу monitor, вибухи пролунали в Кривому Розі. Однак наразі офіційної інформації щодо цього не надходило.

Дивіться фото з Часового Яру / Фото Павла Кириленка

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Попередній обстріл Часового Яру

О 14:08 27 січня Кириленко розповів, що внаслідок ворожого обстрілу Часового Яру:

2 людини загинули,

щонайменше 5 – зазнали поранень.

Обстріл розпочався близько 9 ранку і тривав понад півтори години. Постраждали з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки,

– зазначив очільник ОВА.

Окрім цього, окупанти обстріляли:

Авдіївку,

Торецьку ТГ,

Олександропіль

Богоявленку.

В Авдіївці росіяни близько 9:00 атакували центральну частину міста з артилерії, а кількома годинами пізніше застосували "Гради" з касетними елементами. Інформація щодо постраждалих не надходила.

"На щастя, минув без жертв обстріл Неліпівки Торецької ТГ. Там постраждали будинки та господарські споруди. Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленку, що поблизу Вугледара, росіяни обстріляли із РСЗВ. Інформація про наслідки цих обстрілів уточнюється", – зауважив Кириленко.

Він наголосив, що загарбники свідомо нищать українські міста та села. Тому цивільні, які не залучені до захисту та забезпечення роботи критичної інфраструктури області, повинні евакуюватися.

Приблизно о 21:20 повітряну тривогу скасували скрізь, крім Луганської області, Нікопольського району Дніпропетровської області та Криму.

Росіяни вже обстрілювали Часів Яр / Фото Павла Кириленка