На Сході України оголошували тривогу: була загроза атаки з південного сходу

У всіх східних областях України оголошували про повітряну тривогу. Людей традиційно закликали перейти в укриття.

Моніторинговий телеграм-канал повідомив, що була загроза атаки з оперативно-тактичного ракетного комплексу. Варто зазначити, що до нього належать й ракети "Іскандер", які можуть прилітати в Україну за декілька хвилин після тривоги, пише 24 Канал.

Дивіться також Росіяни вбили 2-річну дівчинку: все, що відомо про атаку передмістя Дніпра 3 червня

Що відомо про повітряну тривогу

Повітряну тривогу орієнтовно о 8:14 5 червня оголосили в:

Херсонській;

Миколаївській;

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Харківській;

Полтавській;

Сумській областях;

Світловодську та тергромаді Олександрійського району Кіровоградської області.

Monitor повідомив, що станом на 8:17 була загроза ЗРК/ОТРК з південного сходу.

Вже орієнтовно о 8:51 5 червня на всій території України оголосили про відбій повітряної тривоги. Щоправда, сирени не вимикають з квітня на Луганщині та з грудня – в Криму.

Росія вдарила по Дніпру: головне

Російські окупанти ввечері 3 червня вдарили по місту Дніпро. У обласній військовій адміністрації повідомили, що окупанти влучили між двома житловими будинками.

Вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району. Відомо, що дві двоповерхівки були частково зруйновані. Також росіяни пошкодили 10 приватних будинків, автомобіль, магазин та газопровід.

На місці працювали 85 рятувальників / Фото ДСНС

На жаль, були жертви та постраждалі. З-під завалів витягнули тіло 2-річної дівчинки. Її мама перебувала в лікарні. Постраждали внаслідок атаки 25 людей. З них п'ятеро дітей:

6-річний Давид у тяжкому стані в лікарні;

11-річний Денис також госпіталізований у тяжкому стані;

15-річний Олександр теж у тяжкому стані;

17-річна Ліза та 10-річна Кіра лікуються вдома.

Наслідки ракетного удару по передмістю Дніпра / Фото Сергія Лисака

У Генштабі ЗСУ згодом повідомили, що по передмістю Дніпра ворог влучив однією ракетою "Іскандер-К." Юрій Ігнат пояснював, що у цивільних є лічені хвилини, щоб пройти в укриття. Адже ця ракета пролітає досить швидко.