За час наступу на Півдні звільнили 130 квадратних кілометрів, втрати ворога – колосальні

Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні дії. Наші захисники за минулий тиждень мали тактичний успіх на Сході.

На Півдні ситуація за минулий тиждень суттєвих змін не зазнала. Водночас російські загарбники зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

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Яка ситуація на Сході

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, за минулий тиждень ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої.

На цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось.

Маляр зазначила, що на Сході за минулий тиждень противник здійснив 6 457 обстрілів та випустив боєприпасів 315 006. Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась.

Водночас наші війська на Сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків є просування від 1 до 2 кілометрів. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога.

Що відбувається на Півдні

Заступниця міністра оборони повідомила, що наші захисники продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За тиждень унаслідок покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 квадратних кілометрів.

Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на Півдні складає 130 квадратних кілометрів.

На Таврійському напрямку ворог протягом минулого тижня 148 разів атакував українські позиції. Там зафіксовано 3 861 обстріл.

Якщо скласти кількість ворожих обстрілів на Сході та Півдні, то вийде понад 10 тисяч обстрілів за тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини,

– наголосила Маляр.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом тижня виконали 8 783 вогневих завдання

ЗСУ завдають шалених втрат окупантам

Загиблих окупантів за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше ніж у ЗСУ.

Наша авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:

завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника,

знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога,

нанесли ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо враження нашої авіації і БПЛА,

вразили 7 складів боєприпасів ворога.

Окрім цього, знищено сотні одиниць ворожої техніки серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи. Серед них – 2 ворожі гелікоптери Ка-52 та 1 Мі-24, а також 48 із 51 іранських ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Актуальні втрати росіян на фронті

Станом на 26 червня ЗСУ вже ліквідували 225 580 окупантів. Лише за минулу добу до Кобзона відправилось 950 ворожих бійців. Втрати у техніці: