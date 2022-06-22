На Сході ЗСУ завдають ворогу втрат, попри його переважання: у Міноборони пояснили, завдяки чому

На Сході України досі дуже складна ситуація. Там ворог намагається захопити всю територію та вийти до кордонів Луганської області. Проте Збройні Сили України мужньо борються та завдають втрат окупантам.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону зауважила, що зараз російські війська зараз рухаються покроково. Якщо спочатку вони хотіли швидко захопити одразу Київ, то тепер вони ставлять цілі по-іншому

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"Їхнє мінімальне завдання – це географічні кордони Луганської та Донецької областей", – вважає вона.

За її словами, саме зараз на Донбасі відбуваються вирішальні бої. Ворог там сконцентрував свої потужні війська, вони кидають всі сили та засоби, намагаються взяти в оточення українські війська.

Водночас наші ЗСУ намагаються цього не допустити, активно їх зупиняють та завдають серйозних втрат російській армії,

– пояснила Маляр.

За її словами, в цій ситуації треба розуміти дві речі:

по-перше, ситуація динамічно змінюється кожні півгодини,

по-друге, на жаль, у ворога там є перевага в озброєнні.

Тому ми намагаємося використовувати наші інші переваги. Адже попри те, що росіяни переважають по кількості озброєння та особового складу, наша армія переважає по професійності та мотивації,

– заявила Маляр.

Заступниця міністра не сумнівається, що перемога буде за нами. Окрім того, ми на своїй землі, це теж підтримує.

"Також наша армія інтелектуальна, ми за 8 років війни намагалися досягти стандартів НАТО. ЗСУ досягла по багатьох позиціях більше стандартів, ніж деякі країни, які вже є членами НАТО. На 2022 рік в нас планувалося 26 міжнародних навчань. Тому наші ЗСУ дуже професійні", – зазначила вона.

На думку Маляр, зараз фактично йде битва професіоналізму проти великої кількості зброї та перевазі в особовому складі.

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