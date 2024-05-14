У Росії вантажний поїзд зійшов з рейок через атаку дронами

14 травня 2024, 08:40
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У Волгоградській області Росії зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг, який в цистернах перевозив паливо. Ймовірною причиною сходження вантажного поїзда з рейок стала атака дрона.

Відповідно до попередньої інформації російських ЗМІ, поїзд зійшов з рейок "через втручання сторонніх осіб", інформує 24 Канал.

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Що відомо

В російських ЗМІ зазначили, що аварія сталася близько першої години ночі в районі станції Котлубань. Постраждалих немає, а на місці працюють оперативні служби.

Відповідно до даних, які вони публікують, внаслідок атаки дрона загорілися два вагони з паливом. За попередніми даними, одна цистерна вибухнула. Після цього паливо розлилося і загорілася трава.

Там заявили, що загалом з рейок зійшли 9 вагонів поїзда. Наразі пожежу локалізовано, але повністю її загасити поки що не вдалося.


У Волгоградській області Росії зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг / Фото російські ЗМІ

Тим часом, очевидці поділилися кадрами того, як виглядає наразі цей вантажний потяг.

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Росіяни бідкалися на атаку дронів у кількох областях в ніч проти 13 травня: що відомо

  • У ніч проти 13 травня жителі Росії вкотре заявили про атаку безпілотників. Так, дрони фіксували у 3 областях: Липецькій, Бєлгородській і Курській.
  • Традиційно російські пропагандисти заявляли про "успішне відбиття" атаки. Проте, у Липецькій області внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на електропідстанції.
  • В Бєлгородській області губернатор Вячєслав Гладков повідомляв про збиття "кількох цілей". За його словами, буцімто зруйновано приватний будинок, гараж та лазню. Ще у кількох будинках вибито вікна, пошкоджено покрівлю будинків та фасади, а також 3 автомобілі. В Бєлгородській області також спалахнула пожежа. Як повідомляла місцева влада, "горіла суха трава".
  • Російські телеграм-канали повідомляли, що в Курській області нібито працювало "пе-ве-о", а також заявляли про "збиття 8 дронів".

Автор: Ірина Марціяш