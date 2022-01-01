Шокуюча розмова відкрила всі скелети у шафі Порошенка

Петро Порошенко боїться стати фігурантом реєстру олігархів, а тому почав скидати свої медіаактиви. Однак привиди минулого наздоганяють його.

Шокуюча розмова з попереднім власником найдорожчого активу з імперії Порошенка телеканалу "Прямий" відкриває всі скелети у шафі п'ятого президента.

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Петро Порошенко намагається позбутися статусу олігарха шляхом продажу своїх телеканалів. Але сталося це не на публічних торгах, а кулуарно.

Чому і кому Порошенко продав канали

Одного ранку у понеділок, 5 листопада, Порошенко оголосив про передачу 100% корпоративних прав телеканалів "Прямий" та "5 канал" новоствореному товариству з обмеженою відповідальністю медіахолдингу "Вільні медіа".

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Загалом Порошенко оберігав свої телеканали як зіницю ока. Навіть у 2014 році, балотуючись в президенти, він зі скреготом в зубах погоджувався продати Roshen. Але казав, що ніколи не продасть "5 канал".

Він навіть сварився в ефірі з журналістом "Німецької хвилі", щоб тільки не продавати медіа. Хоча ведучий запитував його – в якого ще європейського президента є свій телеканал.

І от закон про олігархів змусив його позбутися медіаімперії, яка за цей час приросла ще одним рупором – "Прямим".

Кому належить медіахолдинг "Вільні медіа"

Що цікаво, оборудка з оформленням каналу містить всі ознаки фіктивної, адже звідки в цих депутатів та журналістів мільйони доларів, щоб утримувати збиткові телеканали. І головне – навіщо їм це робити?

Власниками по 9% акцій нового медіахолдингу "Вільні медіа" зі статутним капіталом 10 000 гривень є близькі до Порошенка депутати, медіаменеджери, журналісти та громадські діячі.

Лариса Губіна – тележурналістка, яка працює на "5 каналі" вже 15 років.

Ірина Геращенко – голова фракції "Європейська Солідарність", депутатка 4 скликань, в минулому працювала на каналі "Інтер" – партійному каналі партії соціал-демократів Медведчука.

Світлана Глуховська – журналістка телеканалу "Прямий".

Володимир Мжельський – шеф-редактор "5 каналу".

Дмитро Жданов – фінансовий директор "5 каналу", у минулому – помічник Порошенка.

Володимир Ар'єв – депутат від фракції "Європейська Солідарність". У минулому – журналіст "5 каналу".

Святослав Цеголко – прессекретар Порошенка. У минулому – тележурналіст, ведучий на "5 каналі".

Ірина Фріз – народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність". У минулому – прессекретарка Порошенка.

Яна Конотоп – тележурналістка, ведуча на "5 каналі", дружина Юрія Стеця – одного з найближчих соратників Порошенка.

Вікторія Сюмар – народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність". У минулому – журналістка.

Хто створив телеканал "Прямий"

Окрім іншого, переоформлення телеканалів на ще один крок віддаляє нас від історії нахабного захоплення каналу "Прямий", яке відбулося у двох актах: спочатку Януковичем, а потім – Порошенком.

Канал "Прямий" є рупором пропаганди "Європейської Солідарності", створений тим же продюсером, що запускав канали "112", NewsOne і ZIK – росіянином Олексієм Семеновим. Він приходив від штабу Порошенка готувати дебати на стадіоні.

Він отримав від Порошенка громадянство України у квітні 2019 року, одразу після поразки на виборах президента.

Тому було дуже кумедно чути закиди представників "Європейської Солідарності", що канал Рада створював той же Семенов, який створював канали Медведчука. Адже цей же Семенов створював їх і для Порошенка.

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Канал "Прямий" є зброєю Порошенка, він набагато технологічніший, ніж "5 канал" і набагато брутальніший у просуванні пропагандистських кліше.

Захоплення телеканалу "Тоніс"

Сам канал "Прямий" виник на місці телеканалу "Тоніс" – одного з найстаріших телеканалів України.

Про обставини захоплення "Тонісу" та перетворення його на канал "Прямий" в інтерв'ю мені розповів попередній власник каналу Володимир Костерін, який напряму звинуватив Порошенка в рейдерському захопленні.

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Захоплення каналу "Тоніс" відбулося через проблеми, які виникли в банку Костеріна "Трансбанк". Ще за часів президента Ющенка Костерін намагався отримати рефінансування для "Трансбанку", але дали лише перший транш.

Другий транш так і не надійшов. Раду Нацбанку тоді якраз очолював Петро Порошенко.

Але у 2010 році приходить президент Янукович і вимагає телеканал "Тоніс" для свого холдингу, який він почав створювати, щоб не залежати від олігархів Ахметова, Фірташа та Коломойського. Цей канал забрали люди Януковича навіть не розрахувавшись за номінальну ціну.

Сам Костерін, аби не наражати на небезпеку себе та рідних, переїжджає до Швейцарії, він там зближується з Богданом Гаврилишиним.

У 2014 році Янукович тікає з України. У Костеріна виникає ідея повернути телеканал. Але президентом став Порошенко.



Володимир Костерін / Фото з його фейсбук-сторінки

Він поставив свого керівника Нацради з питань телебачення, а також вирішив забрати собі канал "Тоніс", перейменувавши його в "Прямий".

Роль фіктивного власника погодився виконувати колишній депутат Володимир Макеєнко.

Що відомо про Макеєнка Декілька тижнів очолював Київську міську адміністрацію в останні дні правління Януковича. До цього був депутатом багатьох скликань. І на початку 2000-х років входив у групу Порошенка "Солідарність", яку п'ятий президент створив після виходу з партії Медведчука та входження у "Партію регіонів".

Щоб заховати кінці у воду, новий власник – Порошенко, який ховався за Макеєнком, вирішив збанкрутувати компанії, які раніше володіли телеканалом. Так ускладнюючи навіть теоретичну можливість повернення телеканалу.

Водночас підлеглі Порошенку спецпідрозділи СБУ вдаються до залякування Костеріна за допомогою військового вертольоту "Альфи". Співробітники СБУ попросили Костеріна забрати свою заяву про вчинення злочину.

І хоча зміни в ліцензії телеканалів – це завжди великі проблеми, то не у випадку з "Тонісом".

Коли він потрапив спочатку в руки Януковича – в часи президента Януковича, а потім Порошенка – в часи президента Порошенка, для нього створюють зелену вулицю. Всі перейменування та внесення змін у ліцензії відбувалися автоматично.

Водночас Порошенко починає вкладати величезні кошти в телеканал "Прямий", мінімум – мільйон доларів на місяць поточного фінансування.

Але у 2019 році Порошенко програє вибори президента, а на початку 2021 року він вирішує переоформити канал на себе, вивівши з гри Макеєнка. Той просто злякався можливих санкцій.

Зараз Костерін збирається і далі боротися за повернення каналу, найнявши міжнародну юридичну компанію. Тим часом Порошенко намагається на ще один крок віддалитися від схеми захоплення телеканалу, переоформивши "Прямий" на своїх депутатів та журналістів.

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Цим він дуже подібний на іншого олігарха Коломойського, який саме в часи президента Порошенка намагався аналогічно врятуватися від його тиску, теж роздавши акції журналістам.

Тобто олігархи дуже подібні в своїх діях. І дуже сподіваюся, що бумеранг дожене їх обох, а вони понесуть заслужене покарання.