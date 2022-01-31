Шоломи ніхто не просив, – Резніков про спробу Німеччини згладити ситуацію
Джерело:LB.ua
Нещодавно Німеччина заявила, що хоче передати Україні 5 000 військових шоломів. Олексій Резніков уточнив, що каски у Берліна ніхто не просив.
Допомогу від Німеччини у вигляді шоломів міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував в інтерв'ю виданню.
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Резніков про каски від Німеччини
Глава Міноборони зазначив, що Україна точно не просила в Німеччини шоломи.
Я думаю, вони намагаються знайти якийсь варіант, аби згладити ситуацію, у якій виглядають не найкращим чином,
– пояснив Резніков.
Він додав, що пішла друга хвиля допомоги Україні від світу. Міністр уточнив, що країни, які хочуть продемонструвати свою солідарність з Києвом і розуміють тип озброєння, який Україна як пострадянська країна має, дарують зі своїх складів боєприпаси відповідних калібрів, а також скеровують нові види оборонної амуніції.
"Ми, звісно, з радістю приймаємо. Вони нам знадобляться в разі необхідності ведення інтенсивного рівня вогню", – наголосив глава Міноборони.
Нагадаємо, нещодавно Німеччина повідомила, що поставить Україні захисні військові каски.
Шоломи від Німеччини: що відомо
- Німеччина продовжує дотримуватися позиції необхідності вирішення ситуації з Україною дипломатичним шляхом. Там виступають проти постачання Києву зброї для оборони у випадку загострення агресії зі сторони Росії.
- Однак нещодавно міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що її країна готова допомогти України. Зокрема, там планують поставку 5 000 захисних військових касок.
- Віталій Кличко зазначив, що німецький уряд так і не зрозумів, що відбувається на кордоні України, куди Росія стягує війська та техніку. Він припустив, що наступними Берлін надішле Києву подушки.
- Згодом у Німеччині пішли далі й запропонували Україні допомогу з відбудовою бункера під Одесою.
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